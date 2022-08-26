اسناد توسعه روستایی و اشتغال استان سمنان تصویب شد

نادر مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق رشد ۸.۶ درصدی اقتصادی استان سمنان که از سوی دولت برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: با سه دستگاه میراث فرهنگی، صنعت معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی توافقی صورت گرفته تا پروژههای توسعهای استان را در کمیته برنامهریزی ارائه و درباره آنها به صورت موردی بحث و اقدام شود.
وی با بیان اینکه از این پس در نشستها، طرحهای ارائه شده از سوی این سه دستگاه به صورت موردی و تک به تک بررسی میشود، گفت: موانع پیش روی پروژههای عمرانی و اقتصادی این سه دستگاه مرتبط با توسعه اقتصادی استان، رفع خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان همچنین درباره ارتقای تولیدات حوزه روستایی نیز گفت: جهاد کشاورزی سمنان در زمینه رشد اقتصادی تفاهم نامهای را امضا کرده که میتواند در زمینه توسعه روستایی نیز مؤثر باشد.
مالکی تاکید کرد: این توافق نامه دو بخش بهرهوری و سرمایه گذاری دارد و در زمینه استفاده از ظرفیت دانشبنیانها و تحقق سهم جهاد کشاورزی در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای استان سمنان اجرایی خواهد شد که گامهای خوبی نیز در این مسیر برداشته شده است.
وی از تصویب اسناد توسعه روستاهای و اشتغال در کمیته برنامهریزی استان نیز خبر داد و گفت: ارتقای سهم روستاها از تولیدات و نقش آفرینی آنها در تعهد رشد اقتصادی استان سمنان در سال جاری و آینده، محور این اسناد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در پاسخ به سوالی درباره تک برگی شدن اسناد ساختمانهای دولتی به مثابه یک دستورالعمل بیان کرد: ستاد برنامهریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان در این زمینه برنامهریزی را صورت داده و امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد این اقدام نیز باشیم.
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