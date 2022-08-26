به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله محمدعلی ناصری تصریح کرد: نقش ایشان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل (رحمه الله علیه) و رهبری معظم انقلاب در تمام مقاطع حساس کشور نیز تحسین برانگیز است و نقطهی امید دلدادگان به نظام و انقلاب در گروههای مختلف مردم بویژه در استان انقلابی و شهید پرور اصفهان به حساب میآمد.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله محمدعلی ناصری، استاد اخلاق و مدرس حوزههای علمیه موجب تالم و تاثر خاطر شد.
این روحانی پارسا و شیفته و دلباخته ی امام زمان (عج)، با حضور فعال و موثر در حوزههای علمیه و چندین مرکز دینی و فرهنگی، سالیان متمادی از عمر شریف خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی و بخصوص تبیین ارزشهای والای فرهنگ انتظار ولی عصر (عج) سپری کرد.
نقش ایشان در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل (رحمه الله علیه) و رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی) در تمام مقاطع حساس کشور نیز تحسین برانگیز است و نقطهی امید دلدادگان به نظام و انقلاب در گروههای مختلف مردم بویژه در استان انقلابی و شهید پرور اصفهان به حساب می امد.
ایشان در کنار تلاشهای علمی فراوان، تربیت شاگردان فرهیخته و اخلاق مدار، در انجام فعالیتهای خیرخواهانه ازجمله ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی نیز مشارکت جدی داشت و آثار ماندگاری از خود برجا گذاشت.
اینجانب مصیبت وارده را به حوزههای علمیه، مردم ولایتمدار استان شهیدپرور اصفهان، شاگردان، علاقمندان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند برای ایشان، رحمت واسعه و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسالت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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