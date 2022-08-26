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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۴۱

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور درگذشت عالم وارسته آیت‌الله ناصری را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت عالم وارسته آیت‌الله ناصری را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیام درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله محمدعلی ناصری، استاد اخلاق و مدرس حوزه های علمیه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله محمدعلی ناصری تصریح کرد: نقش ایشان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (رحمه الله علیه) و رهبری معظم انقلاب در تمام مقاطع حساس کشور نیز تحسین برانگیز است و نقطه‌ی امید دلدادگان به نظام و انقلاب در گروه‌های مختلف مردم بویژه در استان انقلابی و شهید پرور اصفهان به حساب می‌آمد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله محمدعلی ناصری، استاد اخلاق و مدرس حوزه‌های علمیه موجب تالم و تاثر خاطر شد.

این روحانی پارسا و شیفته و دلباخته ی امام زمان (عج)، با حضور فعال و موثر در حوزه‌های علمیه و چندین مرکز دینی و فرهنگی، سالیان متمادی از عمر شریف خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی و بخصوص تبیین ارزش‌های والای فرهنگ انتظار ولی عصر (عج) سپری کرد.

نقش ایشان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (رحمه الله علیه) و رهبری معظم انقلاب (مد ظله العالی) در تمام مقاطع حساس کشور نیز تحسین برانگیز است و نقطه‌ی امید دلدادگان به نظام و انقلاب در گروههای مختلف مردم بویژه در استان انقلابی و شهید پرور اصفهان به حساب می امد.

ایشان در کنار تلاش‌های علمی فراوان، تربیت شاگردان فرهیخته و اخلاق مدار، در انجام فعالیت‌های خیرخواهانه ازجمله ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی نیز مشارکت جدی داشت و آثار ماندگاری از خود برجا گذاشت.

اینجانب مصیبت وارده را به حوزه‌های علمیه، مردم ولایتمدار استان شهیدپرور اصفهان، شاگردان، علاقمندان و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند برای ایشان، رحمت واسعه و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسالت دارم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5573311
هادی رضایی

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