فروش بلیت قطارهای مسافری ۱۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این خبر افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا به صورت همزمان اینترنتی و اپلیکیشنها از ساعت ۱۴ روز شنبه ۵ شهریور ماه و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۶ شهریور ماه انجام میشود.
علیرضا علی سلیمانی در خصوص قطارهای فوقالعاده برای جابهجایی زائران گفت: طبق هماهنگی و برنامهریزی صورت گرفته، به مناسبت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان از تاریخ ۱۵ شهریور لغایت ۳۰ شهریور، ظرفیت فوقالعاده در مسیر تهران- خرمشهر، تهران -کرمانشاه و مشهد- کرمانشاه پیش بینی شده و قطارهای فعلی مسیر تهران - اهواز نیز در این ایام تا خرمشهر ادامه سیر خواهند داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، همچنین دریافت برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و … میتوانند به صورت شبانهروزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.
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