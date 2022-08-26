  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۰

از فردا ۵ شهریور آغاز می‌شود؛

فروش بلیت قطارهای مسافری ۱۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه

فروش بلیت قطارهای مسافری ۱۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه

عرضه آنلاین (غیرحضوری) بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۱ شهریور ماه لغایت ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ روز شنبه ۵ شهریور ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این خبر افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا به صورت هم‌زمان اینترنتی و اپلیکیشن‌ها از ساعت ۱۴ روز شنبه ۵ شهریور ماه و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز یک‌شنبه ۶ شهریور ماه انجام می‌شود.

علیرضا علی سلیمانی در خصوص قطارهای فوق‌العاده برای جابه‌جایی زائران گفت: طبق هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته، به مناسبت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان از تاریخ ۱۵ شهریور لغایت ۳۰ شهریور، ظرفیت فوق‌العاده در مسیر تهران- خرمشهر، تهران -کرمانشاه و مشهد- کرمانشاه پیش بینی شده و قطارهای فعلی مسیر تهران - اهواز نیز در این ایام تا خرمشهر ادامه سیر خواهند داشت.

هم‌وطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، همچنین دریافت برنامه حرکت قطارها، بهای بلیت و … می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5573328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها