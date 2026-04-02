امکان استرداد تلفنی بلیت قطار فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همتی، معاون اجرایی شرکت ریلی رجا گفت: سامانه یکپارچه فروش آنلاین شرکت رجا ضمن برقراری ۲۴ ساعته پشتیبانی کامل انجام فروش ایام نوروز و بهار تا پایان اردیبهشت ماه به صورت برگزاری ۲ پیش فروش و فروش روزانه ظرفیت‌های موجود و فوق العاده انجام داده است.

وی افزود: با توجه به نیاز برخی از هموطنان به استرداد و تغییر تاریخ سفر خود در این ایام ضمن حفظ و تداوم تمام فعالیت‌های قبلی چه به صورت آنلاین یا مراجعه حضوری به آژانس ها، امکان استرداد تلفنی از طریق سامانه ۱۵۳۹ به صورت شبانه روزی در تمام این ایام فعال بوده و استرداد ایستگاه‌ها بویژه ایستگاه تهران تقویت شده و مبالغ بلیت‌هایی که از کانال‌های ۱۵۳۹ و ایستگاه تهران استرداد شده‌اند، تا روز جاری به ایشان عودت داده شده است.

معاون اجرایی شرکت ریلی رجا تصریح کرد: با توجه به نیاز جدید بوجود آمده و آمادگی شرکت رجا برای شرایط ویژه نوروز، تنطیم قطارها بر اساس تقاضای جدید انجام شده و برای مسیرهایی که با تقاضای آنی فشرده مواجه بوده به طور مداوم علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطار فوق العاده همه روزه در مسیرهای پرتقاضا نیاز اصلی و فشرده حمل و نقل پاسخگویی شده است. از جمله این فعالیت‌ها به طور خلاصه می‌توان به افزایش ظرفیت قطار برنامه‌ای تهران - وان و برقراری یک قطار فوق العاده (در هر هفته مجموعا ۳ حرکت) قطار بین المللی تهران - وان اشاره کرد و از ۹ اسفند تاکنون نیز حدود۵۰۰۰ نفر از قطار مذکور استفاده کرده‌اند.

وی اضافه کرد:همچنین برقراری قطارهای فوق العاده در مسیر خرمشهر -مشهد بطور ویژه برای زائران خانه خدا که امکان برگشت هوایی را نداشتند، برقراری ظرفیت‌های ویژه پردیس با ناوگان تازه بازسازی شده توسط شرکت رجا که در اسفندماه به ناوگان اضافه شده و افزایش ظرفیت قطارهای ۴ و ۵ ستاره برای تداوم وجود ظرفیت خرید بلیت برای مسیرهای تهران مشهد و بالعکس در تمام ایام نوروز به صورت افزایش روزانه، ارائه خدمات پذیرایی و مهمانداری در قطارها بدون هیچ گونه وقفه یا کاستی و علاوه بر آن نوسازی کلیه منسوجات و اقلام داخل قطارها در این ایام از دیگر این اقدامات است.

همتی در پایان گفت: سایت شرکت رجا به نشانی www.raja.ir خدمات فروش بلیت تمام قطارهای موجود در شبکه ریلی ایران و استرداد بلیت‌های صادره از سایت رجا را انجام و سامانه ۱۵۳۹ به صورت شبانه روزی آماده راهنمایی در حوزه خرید بلیت و سفر با قطار و پیگیری و حل مشکلات مسافران این شرکت است.