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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱

در الجزایر مطرح کرد؛

ماکرون: برای دستیابی به توافق با ایران به صورت جدی تلاش می کنیم

ماکرون: برای دستیابی به توافق با ایران به صورت جدی تلاش می کنیم

رئیس جمهور فرانسه ضمن تکرار ادعاهای خود درباره ایران گفت: در حال تلاش جدی برای دستیابی به توافق با ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز جمعه در نشستی خبری در الجزایر درباره روند تحولات مربوط به مذاکرات لغو تحریم علیه ایران گفت: ما به صورت جدی برای دستیابی به توافق با ایران تلاش می‌کنیم.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه ضمن تکرار ادعاهای خود درباره ایران و بدون اشاره به بی مسئولیتی آمریکا و غرب در خصوص پرونده هسته‌ای افزود: اکنون توپ در زمین ایرانی‌ها است تا برای دستیابی به توافق از برنامه موشکی و اقدامات بی ثبات کننده خود در منطقه دست بردارند.

ماکرون در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات جنگ اوکراین و با بیان اینکه به احتمال زیاد همکاری بین فرانسه و الجزایر در روند عرضه گاز به فرانسه تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: اطمینان دارم که سوخت فرانسه در زمستان پیش رو تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما با پوتین و زلنسکی برای هدف قرار ندادن مراکز هسته‌ای در تماس هستیم و اساساً چنین اتفاقی نباید رخ دهد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین روابط کشورش با الجزایر را قوی و مبتنی بر احترام متقابل خواند و گفت: این روابط باید از سو تفاهم‌ها به دور باشد.

وی به موضوع خروج نظامیان فرانسه از مالی هم پرداخت و گفت: ما از مالی خارج شده‌ایم نه از منطقه و همچنان برای مبارزه با تروریسم و تقویت شراکت با کشورهای منطقه تلاش خواهیم کرد.

گفتنی است که رئیس جمهور فرانسه از دیروز پنج شنبه سفری سه روزه را به الجزایر آغاز و با «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است.

کد مطلب 5573424

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
      1 0
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      بسم الله الرحمن الرحیم در وجود این موجود ،کمتر از ذره ای انسانیت ،عقل ،وجود ندارد ،این موجود کاملا"چکیده غرب است.
    • خسرو IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      توافق ینی فاجعه . ولی اتفاق میفته

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