به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه میگیرند، اظهار کرد: در تعیین دهکها مردم نارضایتیهای بسیاری دارند و این جز مواردی است که باید در مورد مقدماتش سختگیری و دقت میشد تا مردم سختی آن را احساس نکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود نظرات موافق و مخالف در خصوص ارز ترجیحی گفت: ما در حوزه سیاستهای اقتصادی دستهبندیهای فکری و نظری متفاوتی داریم، در این موضوع خاص ساماندهی یارانهها و ارز ترجیحی واقعیت این است که اکثریت صاحبنظران اقتصادی اصل این سیاست را قبول دارند و در اکثریت موارد نیز فعالان اقتصادی خودشان اعلام میکنند که ما با این سیاست موافق هستیم.
وی ادامه داد: ما الان به غیر از اجماع حداکثری الزام قانونی داریم و مکلف هستیم این کار را طبق قانون انجام دهیم و قائل به این هستیم که انشاءالله اگر ثمرات این موضوع روی کاهش وابستگی ما بر واردات و افزایش تولید داخل که در سال آینده ظهور پیدا کند مشخص شود جمع بیشتری دولت را بابت این سیاست تأیید خواهند کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه درست است که من سخنگوی دولت هستم اما قبول دارم که در جزئیات و در بخشهایی در زمینه توزیع یارانه نقطه ضعف وجود داشت، تصریح کرد: ما نمیآئیم ۱۰۰ درصد از همه چیز دفاع کنیم، مردم هم در بخشهایی ناراضی هستند که مثلاً ما جز فلان دهک نیستیم، این نقطه ضعف از نقاطی است که در تلاش هستیم در ماههای آینده به حداقل برسد، مجموعاً فکر میکنم مسیر برای اینکه تولیدکننده داخلی بیشتر نفع ببرد و کاهش وابستگی ما به واردات شکل بگیرد و سفره مردم اینقدر با هر دلار کوچک نشود باز است و اگر ما به یک توان داخلی برسیم که در خوراک مردم هم وابسته نباشیم آن وقت است که باید ببینیم چه کسی میتواند از طریق فشارهای تحریمی اینقدر اقتصاد ایران را مورد فشار قرار دهد.
خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه میگیرند و الان با وجود کد ملی راستیآزمایی در خصوص این مورد کار سختی نیست، تأکید کرد: در تعیین دهکها مردم نارضایتیهای بسیاری دارند و این جزو مواردی است که باید در مورد مقدماتش سختگیری و دقت میشد تا مردم سختی آن را احساس نکنند اما از طرف دیگر از آن دسته کارهایی بود که چند سال بود انجام نشده بود، حتی برخی از قسمتهای سامانه چندین سال باز نشده بود که مردم اطلاعات جدید را در آن وارد کنند تازه این اتفاق افتاد و ما باید عقبافتادگی سالهای پیش را هم جبران کنیم.
وی در خصوص وعدههای اجرایی نشده برای توزیع کالا برگ نان نیز توضیح داد: ما برای این مورد باید تمام کارتهای بانکی جمعیت کشور در تمام بانکها را با کدهای ملی یکپارچه میکردیم که این خیلی کار دشواری است، باید همه کشور را بسیج میکردیم تا بتوانیم به صورت یکپارچه این کار انجام دهیم تا مردم ضربه نخورند، اگر میخواستیم به حالت سنتی این کارت را ارائه دهیم که ساده بود، این موضوعی بود که زمان میبرد، اما وعدهای که وزارت رفاه داده این است که در شهریور ماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح قابل پیاده شدن باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ضرورت توزیع کالابرگ یادآور شد: این یکی از موضوعاتی است که در لایحه دولت هم نبود اما وقتی در مجلس تصویب شد ما هم استقبال کردیم چون مردم در لحظه خرید احساس میکنند که با نصف قیمت میتوانند کالایی که دو ماه پیش گرانتر میخریدند را خریداری کنند، ایجاد این ادراک اجتماعی که در لحظه خرید علیرغم بالا رفتن قیمتها همان جا دولت شریک میشود که نصف این خرید برای ماست خیلی برای ما مهم بود.
خاندوزی همچنین عنوان کرد: اما در خصوص تأخیر در اجرای طرح کالا برگ نان باید عرض کنم در ابتدا میخواهیم از طریق سامانه نان و آرد انحراف را به حداقل برسانیم، بعد اگر قرار بود قیمت افزایش پیدا کند بگوییم از همه ابزارهای دیگر استفاده کردیم، در گذشته نزدیک به ۳۰ درصد میزان توزیع آردی که در کشور صورت میگرفت به فروش مشتری نمیرسید و الحمدالله در همین دو سه ماه که این طرح پیاده شده بدون فشار به مردم این حجم را شناسایی کردیم، و امروز میتوانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده اما در واقع نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است.
وی در پایان یادآور شد: امروز ما اختیار را به استاندار همه استانها دادیم که در رایانه خودشان هر روز ببینند که کدام یکی از نانواییهای استان این تخلف را انجام داده است، بستر فنی را ایجاد کردیم و امیدوار هستیم اجرای کامل آن به زودی انجام شود ضمن اینکه به زودی ماجرای بین آرد خبازیها و نان فانتزیها نیز حل خواهد شد.
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