اسکیمر در قالب گل فروش بهشت زهرا/ کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید گل از یک دستفروش نزدیک بهشت زهرا «س» تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

گودرزی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرم تحت پوشش یک گل فروش روزهای پنجشنبه و جمعه در بهشت زهرا «س» تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی‌های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند این فرد را شناسایی و پس از تشریفات قضائی، مجرم را در حین ارتکاب جرم دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از ۳۰ نفر با این روش به ارزش ریالی حدود ده میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.