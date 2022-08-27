معاون اول رئیس جمهور وارد چذابه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی و تمهیدات لازم برای عبور و مرور آنان وارد مرز چذابه شد.
مرز چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای تردد زائران اربعین حسینی به منظور زیارت اربعین است.
اهواز - معاون اول رئیس جمهور برای بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی وارد مرز چذابه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی و تمهیدات لازم برای عبور و مرور آنان وارد مرز چذابه شد.
مرز چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای تردد زائران اربعین حسینی به منظور زیارت اربعین است.
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