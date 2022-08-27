معاون اول رئیس جمهور وارد چذابه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی و تمهیدات لازم برای عبور و مرور آنان وارد مرز چذابه شد.

مرز چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای تردد زائران اربعین حسینی به منظور زیارت اربعین است.