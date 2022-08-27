  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۳۵

معاون اول رئیس جمهور وارد چذابه شد

معاون اول رئیس جمهور وارد چذابه شد

اهواز - معاون اول رئیس جمهور برای بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی وارد مرز چذابه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز شنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی و تمهیدات لازم برای عبور و مرور آنان وارد مرز چذابه شد.

مرز چذابه یکی از مرزهای رسمی کشور برای تردد زائران اربعین حسینی به منظور زیارت اربعین است.

کد مطلب 5574377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه