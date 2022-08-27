۱۰۰۰ قرارگاه عملیات جهادی در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی شامگاه شنبه در آئین افتتاح قرارگاه جهادی سجادیه مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ازتفکر اسلامی علوی و نهضت حسینی نشأت گرفته است، افزود: این مؤلفهها در دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی حکمفرما بود و در دفاع از حرم نیز نقش داشت.
وی گفت: بسیج گام دوم براساس فرمان مقام عظمای ولایت، بسیج برای همه مردم است و بسیج سازندگی یکی از زمینه سازان و بسترسازان و ویترین خدمت بسیج و سپاه به مردم و منعکس کننده مطالبات و نیازهای مردم به دولت، سپاه و بسیج است.
وی با اظهار اینکه از گذر خدمت رضایتمندی رخ میدهد، گفت: برای این تفکر علوی در بسیج سازندگی برای خدمت رسانی به مردم محقق شود، تفکر علوی در مجامع و شوراها و کارگروههای تخصصی نهادینه شد.
سردار زهرایی ادامه داد: این کارگروه برای حل نظام مسائل راهکار ارائه میدهند و پیوندی بین دولتمردان و جهادگران است و نهضت حسینی را در قرارگاههای عملیاتی تعریف کردیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: در آینده نه چندان دور درپی آن هستیم با شبکه مردمی و خیران، هزار قرارگاه عملیات جهادی در کشور راه اندازی کنیم و تاکنون ۱۶۵ قرارگاه عملیاتی شده است.
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