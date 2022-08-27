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۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۲۳

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:

۱۰۰۰ قرارگاه عملیات جهادی در کشور راه اندازی می شود

۱۰۰۰ قرارگاه عملیات جهادی در کشور راه اندازی می شود

بابل - رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه بسیج در گام دوم انقلاب بسیج برای همه مردم است، گفت: هزار قرارگاه عملیات جهادی منطقه ای و پهنه ای راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی شامگاه شنبه در آئین افتتاح قرارگاه جهادی سجادیه مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ازتفکر اسلامی علوی و نهضت حسینی نشأت گرفته است، افزود: این مؤلفه‌ها در دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی حکمفرما بود و در دفاع از حرم نیز نقش داشت.

وی گفت: بسیج گام دوم براساس فرمان مقام عظمای ولایت، بسیج برای همه مردم است و بسیج سازندگی یکی از زمینه سازان و بسترسازان و ویترین خدمت بسیج و سپاه به مردم و منعکس کننده مطالبات و نیازهای مردم به دولت، سپاه و بسیج است.

وی با اظهار اینکه از گذر خدمت رضایتمندی رخ می‌دهد، گفت: برای این تفکر علوی در بسیج سازندگی برای خدمت رسانی به مردم محقق شود، تفکر علوی در مجامع و شوراها و کارگروه‌های تخصصی نهادینه شد.

سردار زهرایی ادامه داد: این کارگروه برای حل نظام مسائل راهکار ارائه می‌دهند و پیوندی بین دولتمردان و جهادگران است و نهضت حسینی را در قرارگاه‌های عملیاتی تعریف کردیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: در آینده نه چندان دور درپی آن هستیم با شبکه مردمی و خیران، هزار قرارگاه عملیات جهادی در کشور راه اندازی کنیم و تاکنون ۱۶۵ قرارگاه عملیاتی شده است.

کد مطلب 5574599

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