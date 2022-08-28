پیام تسلیت سردار اشتری به مناسبت درگذشت آیت الله ناصری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «حسین اشتری» فرمانده کل انتظامی کشور طی پیامی رحلت عالم ربانی روحانی عالیقدر و فقید وارسته، حضرت آیت الله محمدعلی ناصری (رحمه الله علیه) را تسلیت گفت.



متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

قال علی (علیه السلام) إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

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هرگاه عالمی بمیرد رخنه‌ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می‌شود که تا روز قیامت هیچ چیز آن را فرو نمی پوشد. (محاسن، ج ۱، ص ۲۳۳)



بیت مکرم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد علی ناصری (رحمه الله علیه)



سلام علیکم

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با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عالم ربانی روحانی عالیقدر و فقید وارسته، حضرت آیت حاج شیخ محمد علی ناصری (رحمه الله علیه) را که عمری در راه خدمت به اسلام و انقلاب گذرانده محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه و والشریف) مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام و روحانیت معظم، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان ایشان، مردم شهید پرور و مؤمن و انقلابی اصفهان و بالاخص به آن خاندان مکرم و بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

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از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح مطهر و وارسته ایشان را با اولیا الله و ائمه اطهار (علیهم السلام) محشور و به آن بیت مکرم، صبر جزیل و اجر جمیل عنایت فرماید.

«والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار حسین اشتری