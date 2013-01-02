پیام احمدی مقدم در پی رحلت آیت الله مجتبی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این پیام تسلیت بدین شرح می باشد:



اِذا ماتَ العالِمٌ ثَلُمَ فِی الاسلامِ ثُلمَةً فِی الاسلامِ ثُلمَةً لا یَسُدُّها شَیءٌ

هنگامی که عالمی از دنیا رود شکافی در اسلام پدیدار می‌شود که هیچ چیز، آن را به هم نمی‌آورد.



بیت مکرم حضرت آیت الله العظمی شیخ مجتبی تهرانی (رحمه الله علیه)

سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عالم ربانی، فقیه وارسته، حضرت آیت الله العظمی شیخ مجتبی تهرانی (رحمه الله علیه) را به مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مردم شریف ایران اسلامی و آن بیت مکرم تسلیت و تعزیت عرض می‏نمایم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح مطهر و وارسته ایشان را با اولیاءالله و ائمه اطهار (علیهم السلام) محضور و به تمامی بازماندگان محترم صبر و اجر عنایت فرماید.



«والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم

