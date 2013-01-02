  1. جامعه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

پیام احمدی مقدم در پی رحلت آیت الله مجتبی تهرانی

پیام احمدی مقدم در پی رحلت آیت الله مجتبی تهرانی

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی پیامی رحلت آیت الله مجتبی تهرانی را به بیت مکرمه این فقید سعید تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این پیام تسلیت بدین شرح می باشد:

اِذا ماتَ العالِمٌ ثَلُمَ فِی الاسلامِ ثُلمَةً فِی الاسلامِ ثُلمَةً لا یَسُدُّها شَیءٌ

هنگامی که عالمی از دنیا رود شکافی در اسلام پدیدار می‌شود که هیچ چیز، آن را به هم نمی‌آورد.

بیت مکرم حضرت آیت الله العظمی شیخ مجتبی تهرانی (رحمه الله علیه)

سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عالم ربانی، فقیه وارسته، حضرت آیت الله العظمی شیخ مجتبی تهرانی (رحمه الله علیه) را به مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مردم شریف ایران اسلامی و آن بیت مکرم تسلیت و تعزیت عرض می‏نمایم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح مطهر و وارسته ایشان را با اولیاءالله و ائمه اطهار (علیهم السلام) محضور و به تمامی بازماندگان محترم صبر و اجر عنایت فرماید.

«والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم
 

کد مطلب 1782331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها