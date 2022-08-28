به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت صبح یکشنبه با حضور استاندار هرمزگان، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شواری اسلامی، مرکز تکثیر میگو در شهرستان سیریک به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاح این مرکز استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت تکمیل چرخه تکثیر و پرورش میگو گفت: مراکز تکثیر میگو نقش موثری در تکمیل این چرخه و همچنین افزایش تولید دارند.

مهدی دوستی با بیان اینکه استان هرمزگان در حوزه شیلات امسال شاهد افتتاح ۹ پروزه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است گفت: فعالیت های شیلاتی و به ویژه آبزی پروری در استان هرمزگان یکی از محورهای اصلی تولید، اشتغال‌ و رونق اقتصادی است که خوشبختانه در این مسیر گام های خوبی برداشته شده است.

گفتنی است ظرفیت تولید این مرکز بالغ بر ۵۰ میلیون قطعه بوده و میزان سرمایه گذاری انجام شده این مرکز را بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان است.

در هفته دولت امسال ۹ پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان و با اشتغالزایی ۱۸۷ نفر افتتاح و همچنین عملیلات اجرایی پنج پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر ۸۹۶ میلیارد تومان و پیش بینی اشتغالزایی ۴۵۲ نفر در استان هرمزگان آغاز می شود.