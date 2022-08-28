اراده ایران بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان در خصوص آخرین تحولات مرتبط با مذاکره لغو تحریم‌ها تلفنی گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن قدردانی از دولت عمان، تاکید کرد: پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن بررسی و جمع‌بندی، نظرات خود را اعلام خواهد کرد.

امیرعبداللهیان افزود: اراده ما بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است.

وزیر خارجه عمان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت در رسیدن به توافق، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک همه طرف‌ها، نتیجه رضایت‌بخشی از مذاکرات وین حاصل شود.