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۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۱۲

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر امور خارجه عمان:

اراده ایران بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است

اراده ایران بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است

وزیر امور خارجه با بیان اینکه پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است، تاکید کرد: اراده ما بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان در خصوص آخرین تحولات مرتبط با مذاکره لغو تحریم‌ها تلفنی گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن قدردانی از دولت عمان، تاکید کرد: پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن بررسی و جمع‌بندی، نظرات خود را اعلام خواهد کرد.

امیرعبداللهیان افزود: اراده ما بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار است.

وزیر خارجه عمان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت در رسیدن به توافق، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک همه طرف‌ها، نتیجه رضایت‌بخشی از مذاکرات وین حاصل شود.

کد مطلب 5575544
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
      0 1
      پاسخ
      ارسال پیغام ایران به امریکا توسط عمان
    • AE ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به اینکه آمریکایی ها در پاسخ ایران حداقل ها رو هم نپذیرفتن و با ایراداتی جواب دادن دیگه ضرورتی نداره ما پاسخ با عجله ای بدیم وقتی طرف قبول نداره حداقل های ما را تا مهر ماه صبر کنیم بزاریم نسیم زمستان بیاد به آمریکا و اروپا

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