الجزیره از مذاکرات برای توقف درگیری ها در بغداد خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره بامداد سه شنبه به نقل از منابع مطلع از مذاکرات بین مقامات دولتی و رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان و جریان صدر خبر داد.

الجزیره به نقل از منابع مطلع اعلام کرد: مذاکرات برای دستیابی به توافقی به منظور برقراری آتش بس در منطقه سبز در جریان است.

این در حالی است که منابع پزشکی از افزایش شمار تلفات درگیری‌ها در بغداد به ۲۰ کشته خبر دادند. گفته می‌شود تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر هم در این درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

در همین حال، منابع عراقی از اعلام تعطیلی رسمی در سراسر عراق طی روز سه شنبه خبر دادند.

دبیرخانه هیأت وزیران عراق از تعطیلی روز سه شنبه در این کشور به منظور تداوم اعمال مقررات منع رفت و آمد خبر داد.

لازم به ذکر است که در پی ناآرامی‌های اخیر در عراق، فرماندهی عملیات مشترک ارتش این کشور اعلام کرده است که در همه استان‌ها و مناطق این کشور از ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه (به وقت محلی) تا اطلاع ثانوی، مقررات منع آمد و شد برقرار می‌شود.

همزمان رسانه‌های عراقی اعلام کردند که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور آماده باش کامل به همه نیروهای امنیتی بغداد داده است.