«رافائل گروسی» با رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، «رافائل گروسی» مدیرکل سازمان انرژی اتمی (IAEA) امروز سه شنبه با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کی یف دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، در بیانیه صادره از سوی دفتر رئیس جمهور اوکراین به جزیئیات بیشتری در این باره اشاره نشده است.

نیروگاه هسته ای زاپاروژیا از نظر تعداد واحد و ظرفیت نصب شده بزرگ ترین نیروگاه هسته ای اروپا است. این نیروگاه از ماه مارس تحت حفاظت ارتش روسیه قرار دارد؛ اما ارتش اوکراین به طور منظم به گلوله باران مناطق اطراف و قلمرو نیروگاه هسته ای زاپروژیا در مجاورت شهر ادامه می دهد.

در همین ارتباط، مقامات محلی دیروز یکشنبه اعلام کردند که یک فروند پهپاد اوکراینی بر فراز قلمرو نیروگاه هسته ای «زاپروژیا« سرنگون شده است.

هدف این پهپاد انهدام یک مرکز ذخیره سازی سوخت هسته ای مصرف شده بود.

از سوی دیگر، اوکراین روز شنبه اعلام کرد که به توافق با روسیه در زمینه همکاری های تکنیکی، علمی و اقتصادی در زمینه انرژی هسته‌ای پایان می دهد.

«رادا تاراس ملنیچوک» (Rada Taras Melnychuk) نماینده دائم کابیه وزراء اوکراین در «ورخوناف» (Verkhovna) این خبر را رسانه ای کرد.

این توافق در ۱۴ ژانویه سال ۱۹۹۳ در مسکو به امضاء رسیده بود.

گفتنی است که در هفته های اخیر، نیروهای مسلح اوکراین مرتباً به نیروگاه هسته ای زاپروژیا حمله می‌ کنند که با یک فاجعه هسته‌ ای در مقیاس بزرگ تهدید می‌ شود.

به گفته «ولادیمیر روگوف» یکی از اعضای شورای اصلی اداره منطقه زاپروژیا، نظامیان تیپ ۴۴ توپخانه نیروهای مسلح اوکراین از راکت های هدایت شونده و گلوله های ساخت کشورهای غربی استفاده می کنند. گلوله باری پیش از این به خط فشار قوی پست کاخوفسکایا آسیب رسانده بود و پرسنل مجبور شدند ظرفیت دو واحد نیرو را کاهش دهند.