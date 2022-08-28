وزارت دفاع روسیه: ۱۰۰ نئونازی ارتش اوکراین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از تحولات میدانی جنگ در اوکراین گفت که در حملات دقیق نیروهای هوایی این کشور به پایگاه نیروهای ارتش اوکراین در مناطق جمهوری دونتسک، بیش از ۱۰۰ شبه‌نظامی نئونازیی ارتش اوکراین کشته شده و تجهیزات نظامی آنها منهدم شدند.

به گفته کوناشنکوف، نیروهای پدافند هوایی این کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۶ پهپاد ارتش اوکراین را در مناطق مختلف سرنگون کردند و همچنین نیروی هوایی روسیه محل تعمیر و نگهداری بالگردهای ارتش اوکراین در نزدیکی شهر زاپروژیا را تخریب کرده است.

بنا بر گزارش وزارت دفاع روسیه از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا امروز یکشنبه ششم شهریور، در کل ۲۷۴ هواپیما و ۱۴۸ بالگرد، ۱۸۲۶ پهپاد، ۳۷۰ سامانه ضدموشکی، ۴۴۰۰ تانک و دیگر خودروهای زرهی، ۸۲۲ سامانه راکت‌انداز چندمنظوره، ۳۳۴۹ توپخانه و همچنین ۵۰۹۵ خودروی نظامی ارتش اوکراین سرنگون و منهدم شده است.

مقامات دولت روسیه بارها نسبت به حضور مزدوران خارجی و گروه‌های نئونازی در کنار ارتش اوکراین هشدار داده و تأکید کرده‌اند که «آنها هیچ سرنوشتی جز مرگ در اوکراین ندارند و حبس ابد بهترین سرنوشتی است که می‌توانند داشته باشند». یگان خارجی ارتش اوکراین اواخر فوریه و به درخواست «ولودمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین تشکیل شد و به صورت رسمی با عنوان «لژیون بین‌المللی دفاع از خاک اوکراین» شناخته می‌شود.