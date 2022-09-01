صدرنشینی پرسپولیس با یک استقلالی/ شوک به سپاهان و عقبگرد استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم بیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار و در پایان تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی خانگی برابر صنعت نفت و به لطف پیروزی فولاد برابر سپاهان به عنوان صدرنشین جدید رقابتها معرفی شد.

توقف غیرمنتظره استقلال

شاگردان ساپینتو که انتظار می رفت در هفته چهارم سه امتیاز دیدار با نفت مسجدسلیمان را از آن خود کنند، در دیداری که جذابیت زیادی نداشت و آبی ها نتوانستند موقعیت های زیادی را ایجاد کنند، به تساوی رسیدند تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد. در این دیدار آبی پوشان از همه توان خود استفاده کردند اما در ایجاد موقعیت خطرناک ناموفق بودند تا برابر تیم نه چندان قدرتمنت نفت به تساوی بدون گل برسند.

حسرتی که برای مس کرمان ماند

در یکی دیگر از دیدارهای روز نخست هفته چهارم تیم فوتبال مس کرمان که به نظر می رسد یکی از تیم های خوب لیگ بیست و دوم باشد برابر گل گهر تا ثانیه های پایانی پیش بود و در شرایطی که خود را برای جشن پیروزی آماده می کرد از یک خودی گل خورد تا بازی به تساوی کشیده شود و امتیاز این بازی بین دو تیم تقسیم شود.

پنالتی مشکوکی که ملوان را تلخ کام کرد

تیم فوتبال ملوان که بعد از چند فصل به لیگ برتر برگشته و هنوز نتوانسته هوادارانش را راضی کند در شرایطی که می توانست به یک پیروزی خانگی برابر ذوب آهن برسد با یک پنالتی که انزلی چی ها اعتقاد داشتند به هیچ عنوان خطا نبوده است دروازه خود را باز شده دیدند تا از این بازی خانگی بیشتر از یک امتیاز عایدشان نشود. این پنالتی بازتاب زیادی داشت و برخی اعتقاد داشتند دروازه بان خطایی روی بازیکن ذوب آهن نداشته و داور اشتباه کرده است.

چرخ تراکتور همچنان نمی چرخد

در یکی از دیدارهای روز دوم این هفته تیم فوتبال تراکتور که در تبریز میزبان تیم هوادار تهران بود در حضور هوادارانش نتوانست به پیروزی برسد و با وجود موقعیت هایی که داشت به تساوی رسید تا دو امتیاز دیگر را از دست بدهد. چرخ های تراکتور در چهار هفته ابتدایی لیگ خوب نچرخیده و با این که تیم پرمهره ایست و سرمربی مطرحی را هم بالای سر خود دارد اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده و در انتهای جدول است.

پاگشایی بانوان با هدیه شیرین پرسپولیس

سرخپوشان تهرانی در روزی که برای نخستین بار در لیگ برتر بانوان را کنار خود می دیدند (بانوان پرسپولیسی در فینال لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی آمده بودند)، برابر صنعت نفت به یک برد شیرین دست پیدا کردند. شیرینی این پیروزی زمانی بیشتر شد که آنها با این سه امتیاز جهش بزرگی در جدول داشتند و به لطف پیروزی شاگردان جواد نکونام برابر سپاهان صدرنشین جدید لیگ برتر شدند.

شوک به صدرنشین با شکست تلخ

در یکی از مهمترین و حساس ترین دیدارهای هفته چهارم تیم فوتبال سپاهان میزبان فولاد بود و در شرایطی که جدال دو تیم تا ثانیه های پایانی با تساوی ادامه داشت تیم فولاد با زدن گل برتری اولین شکست را به شاگردان مورایس تحمیل کردند. این پیروزی فولاد هر چند شاگردان نکونام را به رده دوم رساند اما این لطف را به پرسپولیس کرد که صدر جدول را از سپاهان بگیرد.

نتایج دیدارهای هفته چهارم به شرح زیر است:

* نفت مسجدسلیمان صفر - استقلال صفر

* مس کرمان ۲ - گل گهر سیرجان ۲

* ملوان یک - ذوب آهن یک

* پیکان تهران صفر - نساجی مازندران صفر

* تراکتور تبریز صفر - هوادار تهران صفر

* پرسپولیس ۲ - صنعت نفت صفر

* سپاهان صفر - فولاد خوزستان یک

* مس رفسنجان صفر - آلومینیوم صفر

جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است: