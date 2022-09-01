خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح پنجشنبه وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شد و دوازدهمین سفر استانی خود را آغاز کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، استاندار یزد، امام جمعه یزد و جمعی از مسئولان حوزه قضائی استان از محسنی اژه ای استقبال کردند.

جمعی از معاونان و رؤسای سازمان‌های وابسته به دستگاه قضائی نیز در این سفر اژه ای را همراهی و به شهرستانهای استان یزد سفر کرده اند.

۲۰:۳۵ رئیس قوه قضائیه در نشست پایانی سفر به یزد؛ اموال تملیکی بلاتکلیف یزد تعیین تکلیف می‌شود

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، پنجشنبه شب در نشست پایانی سفر خود به استان یزد ضمن قدردانی از مردم و مسئولان استان یزد اظهار داشت: استاندار در میدان حاضر است که مسائل استان را پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه این سفر با دو هدف انجام شد، بیان کرد: یکی از اهداف، سرکشی از حوزه قضائی خودمان بود تا در جریان نقاط ضعف و قوت و کمبودها و مشکلات قرار بگیریم.

محسنی اژه ای ادامه داد: کسب اطلاع از مشکلات استان و رسیدگی به آنها، هدف دیگر این سفر بود که به این منظور قبل از سفر هیئتی به یزد اعزام شدند که همه بخش‌های مختلف حوزه قضائی دادگستری و سازمان‌های وابسته بازرسی کل، سازمان زندان‌ها، سازمان نیروهای مسلح، پزشکی قانونی مسائل و مشکلات را بررسی و گزارش تهیه کنند.

وی با اشاره به جمع بندی جلسه شورای قضائی استان یزد اظهار داشت: مقرر شد ۱۳۹ میلیارد تومان به مجموعه قضائی استان و سازمان‌های وابسته کمک کنیم که البته این رقم رفع مشکل نمی‌کند اما می‌تواند گامی به سمت جلو باشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: تعدادی از مشکلات استان نیز احصاء و مقرر شد کمک فوری‌تری برای رفع آنها شود و برخی پرونده‌ها که روند رسیدگی به آنها طولانی شده، در دستور کار فوق العاده برای رفع و رجوع آن قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در مورد اموال توقیفی اعم از خودرو و غیرخودرو نیز بیان کرد: قرار شد این اموال تعیین تکلیف شود، البته برخی از آنها قابلیت ترخیص و فروش در داخل ندارد و قرار شد فکر اساسی برای آنها انجام شود و این موضوع را در اولویت قرار دهیم.

وی ادامه داد: از وحدت بین مسئولان استان یزد همچنین از نجابت و مهربانی استان یزد زیاد شنیده بودیم اما امروز با تمام وجود آن را حس کردیم و امیدواریم با تلاش و همدلی، بتوانیم آنچه در وسع دستگاه قضاست، در استان هزینه کنیم.

۲۰:۱۲ بازرسی‌های عمقی و اثربخش در دستور کار بازرسان قرار گیرد

ذبیح الله خدائیان عصر پنجشنبه در جریان سفر رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضائی به استان یزد در جمع کارکنان بازرسی این استان با اشاره به جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی اظهار داشت: با توجه به اینکه نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌ها بر عهده این سازمان است باید افرادی که در سازمان بازرسی هستند توانمند و متخصص باشند.

وی از بازرسان خواست در بازرسی‌ها از پرداختن به مسائل جزئی خودداری کنند و به دستگاهی ورود نداشته باشند مگر اینکه به صورت عمقی موضوعات پیگیری شود و علاوه بر استخراج نکات مثبت، سوجریانات هم شناسایی شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فساد تاکید کرد و ادامه داد: این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

۱۷:۲۲ طرح توسعه ساختمان دادگستری مهریز بهره برداری شد

با حضور معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضائیه، طرح توسعه ساختمان دادگستری مهریز به بهره برداری رسید.

ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضائیه در سفر به مهریز ابتدا با حضور در دادگستری شهرستان مهریز طرح توسعه ساختمان دادگستری شهرستان مهریز را افتتاح کرد.

این طرح با زیربنای ۷۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

۱۷:۱۴ مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای انبار اموال تملیکی یزد

رئیس سازمان بازرسی از انبارهای اموال تملیکی استان یزد، بازدید و دستوراتی را برای تعیین تکلیف کالاها و خودروهای موجود در این انبارها صادر کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل استان یزد از قسمت‌های مختلف انبارهای اموال تملیکی یزد بازدید و دستورات لازم را در خصوص ساماندهی اموال صادر کرد.

ذبیح الله خدائیان در جریان این بازدید با اشاره به اینکه ساماندهی خوبی برای تعیین تکلیف کالاها در این استان انجام شده به دستورات رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کالاها در انبارهای تملیکی و گمرکات اشاره کرد و گفت: پس از بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات خوبی به منظور تعیین تکلیف کالاها انجام شد.

۱۶:۱۲ تفویض اختیار به یزد در زمینه بافت تاریخی

رئیس قوه قضائیه گفت: مردم پای نظام، سنگ تمام گذاشته اما آیا ما نیز برای مردم سنگ تمام گذاشته ایم یا نه و اگر شبانه روز هم تلاش کنیم باز هم بدهکار مردم هستیم.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد خطاب به مسئولان و نمایندگان استان یزد اظهار داشت: مردم متدین، شهیدپرور و صبور یزد که در چندین دهه در جهت استقرار این نظام و عزت این کشور فداکاری کردند و امروز هم کماکان با وجود همه مشکلاتشان تلاش می‌کنند، شایسته خدمت بی منت هستند و اگر این فرصت را برای خدمت دادن به این مردم و این کشور از دست بدهیم، اولین کسی که مغبون است، خود ما هستیم و باید به وجدان خود، به تاریخ و به خدا باید جواب بدهیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بافت تاریخی یزد گفت: هر مقدار اختیاری که رئیس کل دادگستری استان یزد بخواهد و من بتوانم تفویض کنم، برای رفع مشکلات بافت تاریخی به ایشان خواهم داد.

۱۵:۲۶ اتمام کاداستر اراضی ملی در ۱۰ استان کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتمام کاداستر اراضی ملی در ۱۰ استان یزد خبر داد.

حسن بابایی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال یزد با بیان اینکه بحث اصلی ما قانون حدنگاری است که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده و متولی اجرای آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اظهار داشت: مقرر بود که در پنج ساله، بحث حدنگاری در لایه‌های مختلف اجرایی شود که به دلایل مختلف از جمله عدم تأمین اعتبار، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها به طور کامل اجرا نشد.

وی با تقدیر از مدیران و مسئولان قضائی و نیز اعضای عضو شورای حقوق بیت المال که در اتمام کاداستر اراضی ملی دخیل بودند، عنوان کرد: در ۱۰ استان از جمله یزد، کاداستر اراضی ملی به اتمام رسیده است.

۱۵:۱۳ معاون اول قوه قضائیه با مردم دیدار و گفتگو کرد

معاون اول قوه قضائیه که به همراه رئیس این قوه به استان یزد سفر کرده است، در دادگستری شهرستان یزد حاضر شد و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات حقوقی مردم پرداخت.

حجت الاسلام مصدق در دیدار مردمی و بررسی مشکلات حقوقی مردم اظهار داشت: مهمترین هدف سفر رئیس قوه قضائیه و هیأت همراه به استان یزد رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم است.

وی افزود: در این دیدارها چالشها و موانعی که برای برخی سرمایه گذاران ایجاد شده بررسی و دستورات لازم را برای رفع آنها صادر شد.

۱۴:۳۲ اصناف قاچاقچی‌ها، متقلبان و کم فروش‌ها را معرفی کنند

رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست تا قاچاقچی‌ها، متقلبان و کم فروش‌ها را معرفی کنند.

۱۲:۴۴ فرهنگ مذهبی و بومی یزد نباید دچار خدشه شود

رئیس قوه قضائیه گفت: یزد در حوزه‌های مذهبی و فرهنگی زبانزد خاص و عام است و نباید اجازه داد که به این فرهنگ خدشه وارد شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، ظهر پنجشنبه در دیدار مردمی خود در استان یزد اظهار داشت: یزد به حق دارالعباده و به حق حسینیه ایران نام گرفته زیرا این مردم با یاد حسین (ع) زنده هستند.

وی عنوان کرد: مردم، نخبگان، علما و هنرمندان استان یزد در بسیاری از زمینه‌ها زبانزد هستند و باید تلاش کنیم که تدین و خصلت‌های مذهبی و بومی و فرهنگ‌های عمیقی که در یزد وجود دارد، نه تنها حفظ شود بلکه ارتقا پیدا کند و به هیچ وجه اجازه داده نشود که به سنت‌های مذهبی خوب خدشه وارد شود و ممکن است اگر غفلت کنیم، شیطان وارد شود.

۱۲:۳۹ ماموریت به بازرس کل یزدبرای بررسی نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بازرس کل استان یزد را مأمور کرد که به صورت ویژه به موضوع حقوق دولتی وصول شده از معادن و هزینه کرد آن در شهرستان‌ها ورود کند.

ذبیح الله خدائیان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بافق ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به اینکه ریاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و بر اساس سند تحول قوه قضائیه برنامه‌های جدی را در دستور کار دارد که از جمله این برنامه‌ها حضور در میان مردم و سفرهای استانی و استماع اظهارات و بیانات مردم و مشاهده مشکلات و تصمیم گیری در خود استان است؛ بیان کرد:

در این سفرها حسب دستور رئیس قوه قضائیه مسئولان این قوه به شهرستان‌ها سفر می‌کنند و مسائل و مشکلات هر شهرستان جمع بندی و به فراخور اختیاراتی که قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه دارند تلاش می‌شود نسبت به رفع دغدغه‌ها اقدام شود.

۱۱:۰۱ جایگاه مباشران اقتصادی نیازمند بازنگری است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مسئله اقتصاد در شرایط امروز جامعه گفت: جایگاه همه دست اندرکاران اقتصادی به ویِژه مباشران اقتصادی نیازمند بازنگری است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان یزد با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی اظهار داشت: امروز به جهاتی مسئله اقتصاد مسئله اول کشور شده بنابراین باید نسبت به همه کسانی که در مسئله اول کشور دست اندرکار هستند، اعم از زمینه ساز تا مبتکر، قانونگذار و مجری و مهمتر از همه کسی که مباشر اصلی است، جایگاه ویژه ای داشته باشد و باید جایگاه او را بازتعریف کنیم.

وی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصاد عنوان کرد: ایجاد اشتغال و بهبود شرایط در این زمینه، ارتقا امنیت را به دنبال دارد و اگر در این بخش هزینه نکنیم، ناچار خواهیم شد در سایر زمینه‌ها از جمله امنیت، رفع آسیب‌های اجتماعی و … هزینه کنیم. اگر امروز اشتغال و تولید را رونق دادیم، گرفتاری‌های اجتماعی، درگیری‌ها، مسائل و مشکلات خانوادگی، طلاق و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: به طور قطع یک کشور ثروتمند برای کل کشور بهتر است و اگر کشور فقیر شد، کل کشور ضرر می‌کنند و اگر یک کشور و اقتصاد آن ضعیف و درآمد و تولید کم شد و فقر افزایش یافت، همه افراد جامعه متضرر می‌شوند.

۱۰:۴۱ دیدار جمعی از شکات پرونده‌ای با ۱۴۰۰ شاکی با رئیس سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در سفر به بافق، با شکات پرونده‌ای که بالغ بر هزار و ۴۰۰ شاکی دارد، دیدار کرد.

ذبیح الله خدائیان، صبح پنجشنبه در جریان سفر استانی ریاست قوه قضائیه به یزد، مأمور رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی مردم شهرستان بافق شده که در این سفر، با تعدادی از شکات یک پرونده کثیرالشاکی دیدار کرد و پای صحبت‌های آن‌ها نشست.

شکات این پرونده به صورت مستقیم و بدون واسطه مشکلات خود را با این مسئول عالی قوه قضائیه در میان گذاشتند که متعاقب آن، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به پیگیری تقاضای این افراد مبنی بر تسریع در رسیدگی، قول مساعد داد.

۹:۰۷ مشکلات دستگاه قضا در خدمت رسانی به مردم خدشه وارد نکند

رئیس قوه قضائیه گفت: مشکلات کارکنان دستگاه قضائی را در تمام زیرمجموعه‌ها درک می‌کنم اما این مشکلات نباید سبب خدشه وارد شدن در خدمت رسانی به مردم شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح پنجشنبه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان یزد اظهار داشت: مردم یزد، مردمی سختکوش، متدین، انقلابی و ولایی هستند و همکاران ما در دستگاه قضائی از این ویژگی‌ها بهره مند هستند.

وی عنوان کرد: با هدف مشخص و مقدسی انقلاب شد و در مسیر انقلاب سختی‌ها، شهادت‌ها و مرارت‌ها کشیده شد تا به مقصد اعلی دست پیدا کنیم و استان یزد که امروز کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، نزدیک به ۴ هزار شهید، ۹ هزار جانباز و ۸۰۰ آزاده دارد و این یک قلم از تلاش‌های استان برای رسیدن به مقصد اعلی است.

۷:۳۶ مشکلات استان یزد با ظرفیت‌های موجود نباید استمرار یابد

رئیس قوه قضائیه گفت: مشکلات مردم متدین استان یزد با ظرفیت‌هایی که این استان دارد، نباید استمرار یابد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، صبح پنجشنبه در بدو ورود خود در فرودگاه شهید صدوقی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم در این سفر بتوانیم ضمن رسیدگی کامل به مجموعه قضائی، با اعزام تیم‌هایی به شهرستانها، مشکلات و گرفتاری‌های شهرستانها را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با کمک سایر مسئولان، استاندار و مسئولان اجرایی و با مشورت و نظر نماینده ولی وفقیه مسائل را دسته بندی کنیم و مواردی که مستقیم مربوط به قوه قضائیه می‌شود قدم برداریم.