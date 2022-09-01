وزیر ورزش و جوانان وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه پیش سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان وارد برای سفری یکروزه وارد استان گیلان شد.

در این سفر وزیر ورزش و جوانان از ۴ پروژه ورزشی شامل احداث چمن طبیعی ورزشگاه شهید عضدی رشت، ورزشگاه سردارجنگل، مجموعه ورزشی یادگار امام و استخر کوثر در شهرستان رشت بازدید می‌کند.

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شفت و زمین چمن مصنوعی طاهر گوراب صومعه سرا با ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار و خانه کشتی انزلی از اعتبارات بخش خصوص با ۴ میلیارد تومان هزینه از دیگر برنامه‌های سفر سجادی به گیلان است.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با استاندار و مجمع نمایندگان گیلان بخش دیگری از برنامه‌های پیش بینی شده برای وزیر ورزش است.

همچنین سجادی در مراسم اعزام کاروان توزیع تجهیزات ورزشی به خانه‌های ورزش روستایی تمامی ۱۷ شهرستان گیلان که در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار می‌شود، حضور یافته و در ادامه به منجیان غریق گیلان نیز دیدار می‌کند.