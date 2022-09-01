هشدار درباره شیوع بیماری آنگارا در طیور آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد در جمع مسئولان فنی مرغداری‌های استان گفت: کانون‌های این بیماری در جنوب شرق و شرق کشور مشاهده شده است و به دلیل اینکه آذربایجان شرقی از مقاصد زمستان گذرانی پرنده‌های مهاجر است و نیز کریدور منطقه‌ای محسوب می‌شود، امکان شیوع این بیماری همانند آنفولانزای فوق حاد پرندگان بسیار بالا است و باید مراقب باشیم.

وی افزود: مشکل اصلی ما ساختار قدیمی و سنتی مرغداری‌های استان است و در کنار آن تعداد واحدها زیاد، ولی تعداد طیور کم است که تلاش می‌کنیم با توسعه ساختار علمی بر چالش‌ها غلبه کنیم.

بهداد تاکید کرد: وظیفه اصلی مسئولان فنی، ارسال سریع گزارش در هنگام نخستین شیوع بیماری و مشخص کردن تعداد تلفات اولیه است تا بتوانیم قبل از گسترش بیماری آن را در همان محدوده کنترل کنیم، البته نباید از ضدعفونی و بهداشت مرغداری‌ها هم غفلت شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: آنگارا هم در جوجه‌های گوشتی و هم تخم گذار مشاهده می‌شود، اما به دلیل اینکه تخم گذارها مدت پرورش طولانی دارند، طبیعتاً در معرض درگیری بالاتری هستند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که استان ما از پنج مرکز اصلی تولید تخم مرغ کشور است، خسارت اقتصادی شیوع بیماری بالا است و نیاز به مدیریت دقیق دارد.

به گزارش مهر، آنگارا بیماری ویروسی عفونی با تلفات ناگهانی و شدید در طیور و ماکیان است که با تجمع مایعات در زیر پرده پریکارد قلب بدون وجود دیلاتاسیون بطن راست و با کانون‌های نکروتیک فراوان در کبد مشخص می‌شود.

میزان ابتلاء ۱۰ تا ۳۰ درصد و تلفات روزانه ۳ تا ۵ درصد است ولی چنانچه با بیماری‌های دیگر در گله همزمان شود تلفات تا ۸۰ درصد هم می‌رسد.