نرخ بلیت اتوبوس برای زائران اربعین در قزوین مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری پور اظهار کرد: معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: با اعلام نرخ بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر جاده‌ای در ایام اجرای طرح اربعین حسینی (ع)، قیمت بلیت از قزوین تا مرز مهران در استان ایلام برای اتوبوس‌های ۲۵ نفره ۴۸۱ هزار تومان، اتوبوس‌های ۳۲ نفره ۳۸۵ هزار تومان و اتوبوس‌های ۴۴ نفره ۲۸۹ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: برنامه ریزی های لازم برای اعزام و ارائه خدمات به زائران اربعین از چند ماه گذشته با برگزاری جلسات مختلف کمیته حمل و نقل با دستگاه‌های مربوط آغاز شده است.

این مسئول با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده از سوی این کمیته برای اجرای هرچه بهتر طرح اربعین ۱۴۰۱ اضافه کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف از سوی شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل از نظر رعایت نرخ مصوب بلیت و مسائل و الزامات ایمنی و همچنین به منظور رسیدگی به شکایات مسافران تیم‌های این اداره کل از هم‌اکنون در دفتر نمایندگی این اداره کل در محل پایانه مسافربری قزوین مستقر هستند.

معیری‌پور ادامه داد: در همین راستا برای رسیدگی فوری به تخلفات ناوگان و شرکت‌های حمل و نقل مسافر، کمیسیون‌های ماده ۱۱و ۱۲ به صورت ویژه و روزانه با متخلفان از قوانین حمل و نقلی برخورد خواهند کرد.

به گفته وی زائران نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی مراتب را به همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مستقر در پایانه و همچنین سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای انعکاس دهند.

معیری‌پور با بیان اینکه برای جابه‌جایی زائران اربعین هیچ مشکلی از نظر کمبود سوخت وجود ندارد، گفت: سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل مسافر طی این مدت به میزان ۲.۵ برابر عملکرد مردادماه آن شارژ شده است.

معیری‌پور همچنین از انجام برنامه ریزی های لازم از سوی این اداره کل برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان مینی بوس مجهز و کولردار در ایام اجرای طرح اربعین خبر داد.

وی از هموطنان خواست با توجه به نیاز ویژه به ناوگان حمل و نقل جهت اعزام زائران اربعین از هرگونه سفرهای غیرضروری در این ایام خودداری و سفرهای خود با ناوگان حمل و نقل را به ایام بعد از اربعین موکول کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین افزود: البته برای ارائه خدمات به سایر مسافران، شرکت‌های حمل و نقل مجاز هستند حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از ظرفیت خود را به مقاصد غیر از اربعین اختصاص دهند.