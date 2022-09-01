دعوت به آرامش رئیس ائتلاف دولت قانون عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری المالکی دبیر کل حزب الدعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون عراق امروز خطاب به رهبران نیروهای ملی عراق اعلام کرد: صوت من و موضع من ای افراد دیندار و عاقل و مسئولیت پذیر این است که همواره حامی آرامش و ثبات هستم.

نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رهبران نیروهای ملی عراق تأکید کرد که از دعوت به دینداری و عقلانیت و مسئولیت‌پذیری و حفظ آرامش و ثبات حمایت می‌کند.

او افزود که همچنین نسبت به کوچک شمردن ریختن خون ملت نیز هشدار می‌دهد چون ریختن ظالمانه و از سر کینه خون مردم تأثیری درازمدت دارد.

وی ضمن دعوت از همگان برای روی آوردن به گفتگو، از همه خواست که به سخنی قابل قبول همگان برسند که در آن عراق محل تلاقی و حقوق شهروندان عراقی هدف جمعی باشد.

المالکی همچنین خواستار اجتناب از اظهارات تنش‌زا و پاسخ‌های سخت و فحاشی و دشنام شد و تأکید کرد که باید ریاکاری را با حقیقت و اتهام‌زنی را با صداقت و نامهربانی را با محبت پاسخ داد.

وی افزود که امروز همه نیاز داریم که ازکسانی که به ما ظلم کردند، و کسانی که به ما اهانت کردند، بگذریم و به کسانی که از ما فاصله گرفته‌اند نزدیک شویم.

گفتنی است که پیش از این هم، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: برادران و دوستان، شما را به حق امام حسین علیه السلام سوگند می دهم که نسبت به اهانت هایی که به شخص من می شود، عکس العمل منفی از خود نشان ندهید. محمد صدر بزرگ می گفت من مهم نیستم، بلکه مهم دین خدا و عقیده امیرالمؤمنین علیه السلام است. محاسبه آنها را با خدا و در نظر صاحب الزمان علیه السلام می گذارم. کسانی هستند که اوضاع عراق را رصد می کنند و در کمین نشسته اند و می خواهند اوضاع آن بدتر شود، این فرصت را به آنها ندهید و با سکوت، به عنوان تقرب به خداوند متعال، نقشه آنها را نقش بر آب کنید. همانا خداوند به شما بهترین پاداش را عنایت می فرماید. الله الله در عدم اختلال در زیارت اربعین. از برادران عصائب اهل الحق می خواهم که از هم اکنون تا اطلاع ثانوی تمام دفاتر عصائب را ببندند و و هر کس هر دفتری را می خواهد به آتش بکشد و اهمیتی ندهید همانا که خداوند پاداش بزرگی به شما عطا خواهد کرد.سخنم را با این آیه به اتمام می رسانم: سوگند که اگر تو به کشتن من دست برآوری من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد، که من از خدای جهانیان می‌ترسم! فراموش نکنید «حب الحسین یجمعنا».