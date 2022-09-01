۱۷ تعاونی برتر استان همدان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعاونی‌های برتر استان همدان عصر پنجشنبه در هفدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان که در استانداری همدان برگزار شد، معرفی شدند.

طی این آئین، تعاونی‌های برتر استانی به شرح زیر معرفی شدند:

* شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان همدان

* شرکت تعاونی فاران شیمی تویسرکان

* شرکت تعاونی زاگرس شترمرغ ملایر

* شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سیمان هگمتانه رزن

* شرکت تعاونی مسکن کارکنان سیمان هگمتانه رزن

* شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر

* شرکت تعاونی بیمارستان ولیعصر رزن

* شرکت تعاونی همراز ارمغان همدان

* شرکت تعاونی اطمینان گستر آمیتیس همدان

* اتحادیه مصرف فرهنگیان

هم چنین در بخش تعاونی‌های برتر شهرستانی از ۶ شرکت تعاونی تیزرو پرش ماماهان کبودراهنگ، حمل و نقل کامیون داران اسدآباد، آرایکتا صدف هگمتانه فامنین، تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند، پیشگامان زیست فناوری بهار و شرکت تعاونی اندیشه ورزان تویسرکان تجلیل شد.

جشنواره تعاونی برتر هر سال در هفته تعاون از ۷ تا ۱۳ شهریور ماه برگزار می‌شود.