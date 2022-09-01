قرعه سخت کیانی در رقابتهای گرندپری پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۲ از فردا جمعه با حضور ۲۴۰ تکواندوکار به میزبانی فرانسه در سالن ورزشی «مارسل گاردن» شهر پاریس آغاز می‌شود. تیم ملی ایران با ناهید کیانی، کوثر اساسه و اکرم خدابنده و با هدایت مینو مداح در این مسابقات شرکت کرده است.

در روز نخست این رقابت‌ها، فردا جمعه یازدهم شهریور ماه تکواندوکاران اوزان ۵۸- کیلوگرم گروه آقایان و ۴۹- و ۵۷- کیلوگرم گروه بانوان برگزار می‌شود که ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم تنها نماینده ایران خواهد بود.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ۲۸ شرکت کننده حضور دارند که ناهید کیانی در نخستین مبارزه به مصاف «مادلین فولگمان» از آلمان، دارنده مدال برنز قهرمانی اروپا می‌رود. وی در صورت برتری با برنده دیدار «جید جونز» دارنده دو مدال طلای المپیک، طلا نقره و برنز جهان، ۸ طلا، ۵ نقره و یک برنز رقابتهای گرندپری، ۵ طلا، سه نقره و یک برنز اروپا از بریتانیا و «کلادیا واروناویتچو» از لیتوانی رو به رو خواهد شد. در قسمت پایین جدول نیز تکواندوکاران بلژیک، هلند و چین مبارزه می‌کنند.

این دوره از مسابقات به مدت سه روز در پاریس جریان خواهد داشت.