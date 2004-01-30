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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۵۲

سالروز شهادت مسلم بن عقيل در ري

آغاز مراسم "مسلميه" در حرم حضرت عبدالعظيم به روايت تصو ير

آغاز مراسم "مسلميه" در حرم حضرت عبدالعظيم به روايت تصو ير

مراسم سالروز شهادت مسلم بن عقل كه هرسال در حرم حضرت عبدالعظيم (ري) به مدت سه روز برگزار مي شود شب گذشته ( 9 بهمن) بعد از نماز مغرب و عشا ، با حضور مداحان و جمع كثيري از مشتاقان اهل بيت برگزار و تا پاسي از نيمه شب ادامه يافت.

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" اين مراسم كه با نوحه خواني و سينه زني براي مسلم بن عقيل ، سفيرامام حسين (ع) و شهداي كربلا برگزار شد، امشب 10  و فردا 11 بهمن ماه ، بعد از نماز مغرب و عشا با حضور مداحان شناخته شده اهل بيت در حرم مذكور برگزار مي شود .
هيچ چيز بهتر از تصاوير نمي تواند شور و عشق حاضران در مراسم عزاداري "مسلميه "را نشان دهد. تصاويري كه در ادامه مي بيند حاصل حضور عكاس و خبر نگار "مهر" در اين مراسم است كه تا ساعت 30/1 دقيقه نيمه شب ادامه داشت .

زائران در حياط حرم عبدالعظيم ، دقايقي  قبل از آغاز مراسم 

قرآن ،آب و آيينه بياوريد مردي مسافر است

من كيستم ؟ پرنده آشفته حال عشق     با بال بسته ، رهسپرم تا وصال عشق 

 

چشم انتظار نگاه  سفير عشق

                      

به خداوندي خداي حسين(ع)      آفريدش خدا براي حسين(ع)

ساعت 11 شب ، دسته هاي عزاداري  به حرم مي آيند

                                        

 بخوان ، اينجا سفير حسين غريب نيست

الهي، سفير عشق را سلامت دار

                                        

عزاداران مسلم در ساعت 12 شب

حتي سرما از حضور عاشقان در حيرت بود

گلد سته ها به نام مسلم گريستند


                                                

ساعت 15/1 بامداد جمعه عزاداران مسلم در حرم حضرت عبدالعظيم

ساعت 30/1 دقيقه بامداد جمعه  10 بهمن ماه  حرم عبدالعظيم

کد مطلب 55813

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