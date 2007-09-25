تهیه کننده های صدا و سیما با هنر موسیقی آشنا نیستند

مصطفی کمال پورتراب پژوهشگر موسیقی با بیان این مطلب در خصوص کیفیت آثارموسیقایی تولید شده درصدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اغلب تهیه کنندهای برنامه های تولیدی رادیو و تلویزیون تحصیلات موسیقی ندارند و خیلی طبیعی است که قطعات به شکل غیر کارشناسی انتخاب شود و این وظیفه مدیران سازمان است تا امکانی فراهم کنند که این تهیه کننده ها در کلاس های آموزشی مطالبی کلی درباره موسیقی بدانند و با پشتوانه این آگاهی دست به تولید و یا پخش قطعات موسیقی از این رسانه بزنند؛ بنابراین وقتی امکاناتی ازاین دست فراهم نیست خیلی طبیعی است آثاری با کیفیت نازل تولید و پخش شود.

این کارشناس شورای عالی صدا و سیما در ادامه به تغذیه رادیو و تلویزیون از طریق هنر موسیقی اشاره کرد و گفت : یکی از مسائلی که نباید فراموش کرد تهیه خوراک برای برنامه های رادیویی و تلویزیونی است که باید تامین شود و کارشناسان هم موظف هستند پس از بررسی کلیه آثار ارائه شده، قطعات خوب و فنی را که دارای ویژگی های یک اثر هنری باشد به تصویب برسانند اما قطعا این تعداد محدود پاسخگوی مخاطبان نخواهد بود.

نایب رییس شورای عالی خانه موسیقی در ادامه خاطرنشان کرد : تا آنجا که من می دانم مقدار زیادی از این خوراک در برخی موارد خازج از مسیر سازمان وارد و در عین حال پخش می شود که ادامه چنین روشی نه به نفع آهنگساز فعال در این عرصه و نه به نفع هنر موسیقی است و این در حالی است که مخاطب میلیونی پای رسانه ای مثل رادیو و تلویزیون می نشینند وطبیعتا انتظار دارد که به فراخور حال خویش از برنامه های آن استفاده کنند که به نظر می رسد این انتظار در حوزه موسیقی از توان این رسانه خارج است.

این استاد دانشگاه در ادامه به نبود تخصص در حوزه بررسی آثار موسیقایی اشاره کرد و گفت : در انتقادهای وارده به مرکز موسیقی صدا و سیما در حوزه تولید و عرضه آثار موسیقایی مدام نوع سیاست گذاری ها و مدیریت در این حوزه را مورد نقد قرار می دهند ولی به نظرمن این مشکل بیش از آنکه در سیستم مدیریتی باشد به نبود نیروی صاحب تخصص در این حوزه بر می گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد : همین تعداد از کارشناسان با فرصت اندکی که در اختیار دارند آثار تولید شده را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می دهند تا در حد امکان از ابتذال به دور باشند در واقع کارشناسان مانندیک موسسه استانداردهمه جوانب کار را می سنجند تا اثری فاخر را روانه بازار و یا آنتن رادیو وتلویزیون کنند اما آنچه مسلم است این تعداد نیروی مختصص کافی نیست.