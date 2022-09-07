واردات برنج به شرط عدم توزیع/ قیمت ها به اعتدال نزدیک می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهرام قربانپور: رفته رفته با پایان فصل برداشت برنج در استان‌های شمال کشور به ویژه گیلان، کشاورزان می‌روند تا دسترنج یک ساله خود را که درو کردند بعد از شالیکوبی، «نقد» کنند.

اما همیشه در چنین فصلی از سال همزمان با برداشت برنج تراژدی غم بار «واردات» کمر خمیده کشاورزان را خمیده‌تر می‌کند به گونه‌ای که دیگر تاب و توان برایشان باقی نمی‌ماند.

کشاورزانی که یک سال تلاش و هزینه می‌کنند تا در چنین روزهایی حاصل دسترنج خود را درو کنند از یک سو با غول «واردات» و از سوی دیگر با مافیای «دلالان» مواجه می‌شوند و تمام نخی که در طول یکسال با زحمت و مشقت بافته بودند به یکباره پنبه می‌شود.

نیاز به یک میلیون تن واردات برنج

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیاز سالانه کشور به واردات برنج را بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر میزان واردات بیش از نیاز بوده و فساد در این زمینه جا خوش کرده است.

محمدجواد عسکری با تاکید بر ارتقای شاخص تولید برنج در کشور، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده تا نسبت به احیا و بازسازی اراضی کشاورزی و زهکشی مزارع شمال کشور اقدام عاجل کند.

دغدغه برای حمایت از کشاورزان

بر اساس گزارش معاونت وزارت جهاد کشاورزی امسال تولید برنج با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال گذشته، به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج می‌رسد که این افزایش تولید می‌تواند در ثبات قیمت این محصول در بازار اثرگذار باشد.

«آیت الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت هم چندی پیش با تاکید بر جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت به منظور حمایت از کشاورزان، گفت؛ دولت باید با ایجاد شرایطی اجازه ندهد کشاورزان هنگام فروش محصول خود به دلیل واردات برنج دچار ضرر شوند.

واردات برنج به شرط عدم توزیع

«ابراهیم نجفی» نماینده آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو محدودیت واردات در فصل برداشت برنج اظهار کرد: لغو محدودیت واردات در فصل برداشت مورد تأیید ما نیست و بارها هم در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع تذکر دادیم.

وی با بیان اینکه واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است، افزود: محدودیت واردات برنج در فصل برداشت یک قانون است و باید اجرا شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه واردات برنج به شرط عدم توزیع انجام می‌شود، گفت: متولیان امر برای اینکه واردات برنج با خرید ارزان‌تر و مناسب‌تر صورت گیرد محدودیت واردات در فصل برداشت برنج را لغو کردند.

نجفی با اشاره به شرایط واردات برنج در فصل برداشت اضافه کرد: دولت و مجلس در تلاش هستند واردات برنج به شرط عدم توزیع در بازار انجام شود تا کشاورزان متضرر نشوند.

وی به ضرر سنگین کشاورزان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: پیش بینی می‌شود امسال برنج با قیمت ۸۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری شود.

پیش بینی ۷۵۰ هزار تن برنج در گیلان

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی گیلان، تولید برنج در استان رشد چشمگیری داشته و پیش بینی می‌شود با تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک، ۷۵۰ هزار تن برنج سفید در گیلان استحصال شود که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است این افزایش تولید اگر با قیمت گذاری درست و ثبات قیمتی همراه شود می‌تواند بخشی از زحمات و هزینه‌های کشاورزان را جبران کند.

لغو محدودیت واردات در فصل برداشت برنج حتی اگر هم با شرط «عدم توزیع» باشد اما به دلیل وجود مافیای دلالی و واسطه گری، جو قیمت‌ها در بازار دچار تنش‌های روانی می‌شود که برای جلوگیری از این مسئله نیاز است با نظارت‌های مستمر و مؤثر، دست واسطه‌ها و دلالان از این بازار کوتاه شود.