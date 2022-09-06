زمینه اشتغال معتادان بهبودیافته استان بوشهر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات سه شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: جوانی جمعیت از مسائل بسیار مهمی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت تداوم وضعیت فعلی کشور ما در پنج سال آینده با پدیده سالمندی روبرو می‌شود افزود: همه دستگاه‌های فرهنگی و متولیان جمعیت باید نسبت به ترویج فرزندآوری اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اشتغال را یکی از مهمترین مسائل دانست و بیان کرد: باید تلاش مناسبی برای تقویت اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری رد سطح استان صورت گیرد.

وی حاشیه نشینی، کودکان کار و تکدی‌گری را از آسیب‌های مهم اجتماعی عنوان کرد و افزود: به منظور مقابله با آسیب‌های مذکور در شهرهای درگیر استان اقدامات خوبی آغاز شده است.

جمع آوری و ساماندهی متکدیان

پورات با تاکید بر جمع آوری و ساماندهی متکدیان تصریح کرد: باید زمینه اشتغال متکدیان پس از جمع‌آوری آنها فراهم شود تا شاهد تکرار این آسیب‌ها نباشیم.

وی ایجاد اشتغال برای معتادان بهبودیافته را ضروری دانست و تصریح کرد: باید این افراد به جامعه برگردند و مشغول به کار شوند تا شاهد بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد نباشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از هماهنگی مناسب برای برپایی موکب‌های اربعین خبر داد و اضافه کرد: ۹۵ موکب توسط اهالی استان بوشهر در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی خواستار تأمین کالاهای اساسی مواکب از جمله آرد، برنج، روغن و گوشت شد و گفت: برنامه‌های فرهنگی در راستای ترویج معارف اسلامی و تبیین قیام کربلا باید در موکب‌ها مد نظر قرار گیرد.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: باید تلاش کرد با برنامه ریزی مناسب اجازه ندهیم آسیب‌های اجتماعی در جامعه جولان دهند.

عبدالرحیم افروغ با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین افزود: راه امام حسین (ع) راه سعادت و راهی است که گام برداشتن در این مسیر انسان را به سرمنزلی خواهد رساند که غایت بشریت است.