هشدار سرلشکر باقری به ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروی‌های مسلح در صفحه شخصی خود در روبیکا نوشت: در ماه‌های اخیر ارتش تروریستی آمریکا تلاش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای هواپیمابر، بالگرد بر و ناوشکن‌ها از خلیج فارس و دریای عمان به وجود آمده و موجب وحشت وابستگان او شده بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیستی ارتش کودک کش آن به فرماندهی منطقه‌ای سنتکام، جبران کند.

وی افزود: معنای این اقدام این است که از نگاه ما امکانات جاسوسی و (و حتی عملیاتی) آمریکا و هم‌پیمانان او در اختیار رژیم غاصب صهیونیستی نیز قرار خواهد گرفت و این موجب افزایش تهدید برای کشور عزیزمان خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروی‌های مسلح تصریح کرد: ما علاوه بر اعلام و اخطار کتبی و انتقال پیام از طریق وزارت امور خارجه به کشورهای میزبان ارتش آمریکا، با توسعه حضور و تعمیق گشت‌های هوایی و دریایی و تعمیق اشراف اطلاعاتی و انجام رزمایش‌های گوناگون دریایی موشکی و پهپادی و…، آمادگی و اخطار خود را اعلام کرده و می‌کنیم.

سرلشکر باقری تصریح کرد: توصیه دائمی و دوستانه ما به کشورهای همسایه، برادری و همکارن برای برقراری امنیت منطقه توسط کشورهای خودمان و عدم اتکا به بیگانگان است.