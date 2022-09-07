شورای امنیت حمله به سفارت روسیه در کابل را شدیدا محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، اعضای شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی اخیر علیه سفارت روسیه در کابل را به شدت محکوم کردند.

اعضای شورای امنیت ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان این رخداد طلب شفای عاجل کردند.

اعضای شورای امنیت همچنین بر لزوم احترام همه طرف ها به حفظ اصل امنیت دفاتر دیپلماتیک و کنسولگری و همچنین نیروهای سازمان ملل تاکید ورزیدند.

شورای امنیت در واکنش به این حادثه تروریستی همه اشکال تروریسم را محکوم کرد و این گونه اقدامات را تهدیدی برای امنیت و ثبات بین المللی توصیف کرد.

این نهاد بین المللی همچنین در جلسه شامگاه گذشته خود خواستار بازخواست عوامل این حمله تروریستی و مجازات آنها شد.

گفتنی است در حمله تروریستی روز دوشنبه گذشته علیه سفارت روسیه در کابل دستکم ۱۰ نفر از جمله دو دیپلمات روس کشته شدند.گروه تروریستی داعش ضمن صدور بیانیه ای مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.