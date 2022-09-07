به گزارش خبرنگار مهر، تیر ماه امسال بود که با دستور شهردار تهران مجموعه‌های ورزشی امام رضا (ع) و شهید کاظمی به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شد تا از این پس ورزشگاه دائمی داشته باشند.

بر‬ همین‬ اساس‬ شهرداری تهران اعلام کرد ‏ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی به مدت ۵ سال در اختیار دو باشگاه استقلال و ‎پرسپولیس بود و درخواست مدیران دو باشگاه واگذاری دائمی برای بهره برداری بهتر بود.

همچنین شهردار تهران اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه‌ای بین شهرداری تهران و وزارت ورزش در روزهای آینده و طی مراسمی واگذاری دائمی انجام خواهد شد.

حالا پس از گذشت دو ماه از این خبر هنوز واگذاری رسمی این دو ورزشگاه صورت نگرفته است البته قرار شده تا وزارت ورزش و جوانان مجموعه تختی را با شهرداری تهاتر کند تا مدیریت شهری در آن مجموعه خدمات رفاهی را به شهروندان را ارائه دهد.

تفاهم اولیه با وزرات ورزش منعقد شد

علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری ورزشگاه‌های شهید کاظمی و امام رضا (ع) به تیم‌های پرسپولیس و استقلال گفت: این دو ورزشگاه از مدت‌ها پیش دست دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر استقلال و پرسپولیس در حال بهره برداری از این دو ورزشگاه هستند اما برای اجرای روند قانونی واگذاری بنا شد تا با وزارت ورزش و جوانان در ورزشگاه تختی تهاتر داشته باشیم.

شهردار تهران با اشاره به این تهاتر بیان کرد: قرار بر این است تا بخش‌هایی از ورزشگاه تختی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان به تملک شهرداری دربیاید و ما به ازای این تهاتر دو ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا (ع) به تیم‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شود.

زاکانی درباره زمان انجام این تهاتر و واگذاری این دو ورزشگاه اظهار کرد: در حال حاضر با وزارت ورزش و جوانان جلسات متعددی برگزار می‌شود و تفاهم اولیه کار انجام شده و به زودی تهاتر به صورت کامل انجام خواهد شد.