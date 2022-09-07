کشته و زخمی شدن سه نظامی سوری در حمله جبهه النصره در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، شامگاه گذشته (سه شنبه) در حمله توپخانه ای گروه تروریستی جبهه النصره به استان ادلب در شمال شرقی سوریه، یک نظامی سوری کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

بنابراین گزارش، تروریست‌های جبهه النصره در این حمله توپخانه ای از روستای کنصفره در استان ادلب، مواضع ارتش سوریه در شهر کفرنبل را هدف قرار دادند.

تروریست‌های جبهه النصره در ۲۴ ساعت اخیر با انجام دو حمله توپخانه ای علیه ادلب و لاذقیه، آتش بس در مناطق کاهش تنش در شمال شرقی سوریه را نقض کردند.

گفتنی است استان ادلب به همراه بخش‌های از استان‌های حلب، حماه و لاذقیه، مناطق کاهش تنش در سوریه را تشکیل می‌دهند که در آنها مقررات آتش بس برقرار است. گروه تروریستی هیئت تحریر شام که جبهه النصره بخشی از آن است در این مناطق همچنان حضور داشته و هرازگاهی عملیات‌ها و حملات تروریستی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.