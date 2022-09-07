به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ظهر دیروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور در جدیدترین جلسه شورای سیاستگذاری جایزه ادبی اندرزگو که با حضور اعضای این شورا در محل وزارتخانه برگزار شد، به ثبت روز بیست و پنجم دی ماه به عنوان «روز ملی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» در متن تقویم رسمی کشور اشاره کرد و گفت: ثبت رسمی این مناسبت در متن تقویم رسمی کشور نشان دهنده اهمیت حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی است، حوزه‌ای که با صدور پیام امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۶۷ خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی (رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی) بابت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، هویت پیدا کرد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه جایزه ادبی شهید اندرزگو در دوره جدید می‌بایست بر حوزه آموزش متمرکز شود تصریح کرد: توجه ویژه به پایان نامه‌های دانشجویی و ترجمه آثار برگزیده حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی می‌تواند به ارتقای سطح کیفی جایزه ادبی شهید اندرزگو منجر شود.

جایزه ادبی «شهید سیدعلی اندرزگو» با موضوع روایت تاریخ معاصر و دوران پهلوی، به همت «مجمع ناشران اسلامی» هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، اولین جایزه ادبی «شهید اندرزگو» در اسفند ۱۳۹۶ با حضور اساتید این حوزه رونمایی شد و در سال ۱۳۹۸ نخستین دوره این جایزه با ۳۴۰ اثر و با موضوع تاریخ انقلاب و روایت برگزار و جوایزی به برگزیدگان اهدا شد.