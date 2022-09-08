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۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۷:۰۷

پنجشنبه‌های «مستند» در مهر؛

پاسخ دوساعته خلبانان ایرانی به تجاوز مرزی/ موشکی که ناگهان رها شد

پاسخ دوساعته خلبانان ایرانی به تجاوز مرزی/ موشکی که ناگهان رها شد

مسعود نجف‌پور بوشهری کارگردان مستند «گردان ۶۱» بیان کرد که پایگاه ششم شکاری بوشهر، اولین پایگاهی است که بعد از حمله عراق در ۳۱ شهریور ۵۹، اقدام به پاسخ متقابل می‌کند.

مسعود نجف‌پور بوشهری کارگردان مستند «گردان ۶۱» همزمان با عرضه اینترنتی این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آن توضیح داد: این مستند در واقع یک مستند بیوگرافی از زندگی سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی است که از خلبانان خوب دوران دفاع مقدس بود و سرگذشتش به نوعی تاریخچه پایگاه هوایی بوشهر هم محسوب می‌شود. نکته جالب درباره این خلبان هم این است که تنها خلبانی است که هنوز هم در بوشهر ساکن است. هر چند او متولد بوشهر نیست اما در این ۴۰ سال تبدیل به یک بوشهری تمام عیار شده است.

وی ادامه داد: من این مستند را در قالب یک بیوگرافی بازسازی‌شده ساختم که از کودکی سرهنگ شیرآقایی تا پایان جنگ را روایت می‌کند. تعداد عملیات‌هایی که در آن حضور داشتند، بسیار زیاد بود و تلاش کردیم، روایت بهترین‌های آن‌ها را در مستند داشته باشیم. در تمام هشت سال جنگ ایشان به‌عنوان خلبان در میدان حضور داشته‌اند.

این مستندساز ادامه داد: نکته‌ای که در این مستند هم به آن اشاره کرده‌ام، این است که پایگاه ششم شکاری بوشهر، اولین پایگاهی است که بعد از حمله عراق در ۳۱ شهریور ۵۹، اقدام به پاسخ متقابل می‌کند و تنها ۲ ساعت بعد از بمباران آن‌ها، چهار هواپیما از بوشهر بلند می‌شوند و پایگاه عراق را بمباران می‌کنند که یکی از خلبانان حاضر در این عملیات، همین سرهنگ شیرآقایی بوده، این عملیات یکی از اقدامات مهم پایگاه ششم شکاری بوشهر، در دوران دفاع مقدس بوده است که بعدها اسم عملیات پاسخ را هم روی آن گذاشتند.

نجف‌پور بوشهری در ادامه گفت: عملیات دیگری که سرهنگ شیرآقایی در آن حضور داشتند، مربوط به پرواز مشترکی می‌شود که با شهید یاسینی داشتند. پایگاه بوشهر به نوعی معدن بزرگان و چهره‌های شاخص نیروی هوایی ایران در دوران دفاع مقدس بوده است، از شهید دوران و یاسینی گرفته تا شهید خلعتبری و خیلی از شهدای شاخص دیگر که در پایگاه بوشهر حضور داشتند. سرهنگ شیرآقایی هم تجربه پرواز مشترک با شهید یاسینی را داشته، نکته مهم درباره افرادی مانند منوچهر شیرآقایی این است که آن‌ها تازه خلبان شده بودند که انقلاب می‌شود. سال ۵۷ تازه دوره آموزشی این گروه در آمریکا تمام می‌شود و به ایران می‌آیند تا بتوانند در پایگاه شکاری بوشهر، دوران تکمیلی آموزش خود را سپری کنند.

وی افزود: بعد که انقلاب می‌شود این دوره‌ها ناتمام می‌ماند و به نوعی این گروه آموزش کامل را نمی‌بینند. به قول خود سرهنگ شیرآقایی، این گروه دوره آموزشی خود را در طول جنگ طی کردند. در هر عملیات، با یکی از اساتید خلبانی مانند شهید دوران یا شهید یاسینی همراه می‌شدند تا در حین عملیات بخشی از نکات را یاد بگیرند. سرهنگ شیرآقایی تعریف می‌کرد که در دوران جنگ موشکی داشتند که ضدتانک و ضدکشتی کارکرد داشت. روزی شهید یاسینی از او می‌پرسد آیا با این موشک کار کرده‌ای؟ او می‌گوید نه و به پیشنهاد یاسینی با هم همراه می‌شوند و شهید یاسینی به او می‌گوید در طول مسیر کار با این موشک را به تو آموزش می‌دهم. سرهنگ شیرآقایی تعریف می‌کند که یک ساعت مانده به عملیات، مشغول تمرین بودیم و از من می‌خواست موشک را روی مواضعی خاص قفل کنم اما نمی‌توانستم. همان موقع بی‌سیم زدند که یک ناوچه عراقی نزدیک خرمشهر شده است. وقتی به آن نزدیک شدیم، یاسینی بار دیگر خواست که روی هدف قفل کنم و تا دکمه آن را زدم، موشک رها شد و به هدف خورد! یاسینی پرسید پس چرا شلیک کردی؟ گفتم کار من نبود و بعدها فهمیدیم که سیستم آن به مشکل خورده بود و به محض قفل کردن روی یک هدف شلیک می‌کرد! شیرآقایی می‌گفت اینکه قفل کردن من روی هدف‌های تمرینی درست کار نکرده بود، چیزی شبیه معجزه بود.

این مستندساز در ادامه گفت: پایگاه شکاری بوشهر نزدیک به ۶۴ خلبان شهید دارد که بیشترین آمار در قیاس با پایگاه‌های دیگر محسوب می‌شود و دلیل آن هم این است که بیشترین عملیات را همین پایگاه انجام داده، در بعضی از عملیات‌ها هواپیمای سرهنگ شیرآقایی هم صدمه دیده است اما جزو معدود خلبانان این پایگاه هستند که در جنگ به شهادت نمی‌رسند. شهید یاسینی هم بعد از جنگ و در یک سانحه هوایی در سال ۷۳ به شهادت رسیدند.

نجف‌پور بوشهری درباره تجربه‌های سرهنگ شیرآقایی در رویارویی هوایی با نیروهای عراقی هم بیان کرد: تجربه‌های بسیاری در این زمینه داشتند و حتی در مواردی هواپیماهای عراقی را تا داخل مرزهای‌شان تعقیب می‌کردند. درگیری‌هایی از این جنس در طول جنگ داشتند اما کار اصلی آن‌ها بمباران برخی مواضع حساس بوده است.

وی تأکید کرد: درست است که محور این مستند منوچهر شیرآقایی است اما در لابه‌لای روایت آن به کلیت پایگاه شکاری بوشهر و خلبانان دیگر نیز پرداخته‌ایم. اینکه در اوایل جنگ این‌ها چگونه در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. در اوایل جنگ پایگاه‌های شکاری از حضور خانواده خلبانان تخلیه می‌شود و خلبان‌ها هم همه یک جا زندگی می‌کردند تا در حالت آماده‌باش باشند. این زندگی دسته جمعی و دلتنگی‌های‌شان فضاهای جذابی داشت که به کلیت این احوالات به ویژه در روزهای اولیه جنگ در این مستند پرداخته‌ایم.

کد مطلب 5583936
زهرا منصوری

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      30 5
      پاسخ
      درود بر دلیر مردان غیور، قهرمانان اسطوره ای تاریخ معاصر ایران زمین که نامشان تا ایران و ایرانی هست به آنها افتخار کرده و می کند. درود بر استاد و سرور گرامیم جناب شیر آقایی
    • جانم فدای رهبر IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      18 18
      پاسخ
      یادهمه دلیرمردان هشت سال دفاع گرامی وروح همه شهیدان بامحمدوال محمدمحشورشوندازخداوندمیخواهی که ماهم بتوانیم رهرو راه این عزیزان باشیم وپشتیبان ولایت حضرت امام خامنه‌ای. انشالله
    • محمد IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      44 2
      پاسخ
      روح تمامی شهدای ایران آریائی، شاد و يادشان گرامی باد درود بر شرف ارتشیان غیور میهن آریائی.
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      26 20
      پاسخ
      حذف دلار بزودی در دنیا
    • Mohmmad IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      23 2
      پاسخ
      اسطوره های ما دارن فراموش میشن ،، امثال بزرگ مردانی مثل تیمسار شیر آقایی زیاد هستن ،،باید این شخصیت برجسته از نزدیک ببینید تا لوطی گری و مشتی بودنشو حس کنی ،،جدا از شغل مهمش ،یک مرد بزرگ و مردمدار هستن ،،پاینده و سلامت باشن همه بزرگ مردان ارتش و بخصوص منوچهرخان شیر آقایی..
    • ناشناس IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      8 23
      پاسخ
      ۴۰ ساله گذشته دیگه فراموش کنید جزئیات را
      • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
        7 0
        امثال اونها بودن و فداکاری کردن که ما زنده ایم
      • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
        12 1
        چرا فراموش کنیم، چون این قهرمانان ارتشی بودند
    • کریم د IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      17 3
      پاسخ
      باسلام و درود به ارواح پاک شهدا مخصوصا شهدای خلبان که برای عزت و شرافت ایران و ایرانی از جانشون گذشتن که ما امروز در امنیت کامل باشیم همه مدیون خون شهدا هستیم
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      20 3
      پاسخ
      درودبرخلبانان غیورارتش که جانانه جنگیدند
    • ع IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      16 2
      پاسخ
      اینها تاج و سرور هستند نه اون تاج قلابی و خیلی مسولین بی لیاقت
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 2
      پاسخ
      درود خدا بر رزمندگان جان بر کف از هوایی تا زمینی ارتشی سپاهی بسیجی همه پهنه خدا لعنت بکند هرچه اختلاس گر بی حیا و بی آبرو که زحمات این عزیزان وشهدای معظم را نادیده میگیرند نظامی بازنشسته
    • یداله IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 2
      پاسخ
      درود برشرف جان برکفان مهین هزاران درود
    • سعید IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 2
      پاسخ
      خداوند بزرگ نگهدار شیر مردان خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.و شاد باد روح تمامی آن شهدای گرانقدر.من به چشم خودم توی هفت تپه خوزستان دیدم ی هواپیمای ایرانی در نبردی نابرابر با 5هواپیمای عراقی سربلند و پیروز میدان بود
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      8 3
      پاسخ
      درود بر شرفت
    • حسین IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      11 1
      پاسخ
      سلام ودرودخدابرپهلوان سرزمینم اقای شیراقایی خیلی دوستش دارم اوقهرمان است
    • خلبان گرامی قهرمان وطن شیر آقایی سلامت وپایدارباشن IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      8 1
      پاسخ
      قهرمانهای وطن مانند شیر آقایی سلامت وپایدارباشن وخلبانان شهید روحشان شاد یادشان گرامی
    • منصور IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      11 1
      پاسخ
      درود خدا بر خلبان شجاع ارتش جمهوری اسلامی ایران. درود خدا بر تمام نیروهای ارتشی که بدون ادعا جنگیدن و گمنام ماندن
      • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
        1 0
        احسنت ودرود به شرفت واقعا گمنام ماندند
    • ابراهیم IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 1
      پاسخ
      درودبرخلبانان تیزپروازوطن روح همه آنهایند جهانبانیان روحت شاد یادت برای همیشه دردلها
    • حسین IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 2
      پاسخ
      درود بر غیرت ایرانی
    • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      9 2
      پاسخ
      سلام درود بر شهیدان عزیز وطن سلام درود بر مدافعان اسمان و زمین ایران سلام درود بر دربا دلان ارتس و سپاه عزیز ایران
    • علی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      12 1
      پاسخ
      نیروی هوایی از هر جهت همواره سرآمد بوده است مدیرانی لایق واستاد وبا کفایت که در جنگ غوغا کردند راست قامتان همچون بابایی دوران یاسینی وده ها نابغه جانشان را برای مملکت دادند پرسنل آن دوره الان بازنشست شده اند با حقوقی درسطح کارمند معمولی!!!! هیچوقت اعتراضی هم نداشته اند
    • مجتبی‌اقاجانی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      14 2
      پاسخ
      پدر‌من‌هم‌در‌نیروی‌هوایی‌ارتش‌بود‌قسمت‌پدافند‌اتاق‌رادار‌چند‌تا‌هواپیما‌عراقی‌با‌موشک‌صوتی‌وحرارتی‌سرنگون‌کرد‌اما‌خلبان‌ها‌واقعا‌شجاع‌بودند‌ما۱۴سال‌پایگاه‌سوم‌شکاری‌شهید‌نوژه‌همدان‌بودیم.
    • کریمی RU ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 0
      پاسخ
      درود به شرف و غیرت قهرمانانمان، همه هستیمان فدای ایران
    • آرمین IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      4 1
      پاسخ
      درودبه شرفت جناب سرهنگ شیراقایی من هم بزرگ شده پایگاه ششم شکاری بوشهرهستم دقیقادردوران دفاع مقدس وازنزدیک شاهد بلندشدن ونشستن های این عقابهای محافظ خاک وناموس وجان وطن بودم وقتی چهارتا جنگنده بلندمیشد وگاهی دوتا مینشست وکل پایگاه روغم واندوه فرامیگرفت
    • علی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      روحشان شاد یادشان گرامی شهدای عزیز
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      4 1
      پاسخ
      اگر این تیزپروازان و کبری سواران نبودند قطعا صدام موفق به تصرف خوزستان و ایلام و کردستان میشد ولی نمیدانم چرا یک نگاه آمیخته به شک و تردید و گاهی ترس،نسبت به این نیرو هم وجود داشت و تا آخر هم ماند،حق زیادی بر گردن مردم و نظام دارند ولی ادا نشده حداقل در بعد مادی و اجتماعی که چنین است.وقف کشور بودن
    • ححت،االه،،عبدالملکی IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      4 0
      پاسخ
      سلام،به،روح،پاک،شهدا،ما،همه،مدیون،خون،پاک،این،عزیزان،هستیم
    • سعید نوحی IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      3 0
      پاسخ
      دورود بر نیروی هوایی ارتش که جانانه در طول جنگ درس فراموش‌ نشدنی به صدام و عراق دادند بنده دست بوس همه آن عزیزان هستند اگر زنده هستند اگر هم دربین ما نیستند روحشان شاد
    • سید رسول شرف الدینی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      2 2
      پاسخ
      ای خلبانان ایرانی ، دست حق بهمراهتان ( آنها عقابهای تیز پرواز مملکت ما هستند 🕯🛫🌷
    • پاک ور IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      در دفاع جنگ مبارزه ستیز با مهاجمین بوشهر همیشه جز اولین ها وبرترین ها بوده/ فدایی داری بچی استان بوشهر💖
    • patrix IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      6 0
      پاسخ
      خیلی کم درباره این خلبانان فیلم ساختن.اگه بخوان درباره این خلبانان فیلم ساخت از تاپ‌گان هم بهتر درمیاد.حداقل انیمیشن درست کنن راجب این عملیاتها.
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درودبه شرف خلبان‌های سرزمینم که بی ادعاجنگیدندوبجزخدایشان درآسمان هیچکس رشادت‌های آنهاراندید

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