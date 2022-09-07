۲۹۷۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان مرکزی رفع تصرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی، صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد: وفاق، همدلی و تعاملی که در حلقه مدیریتی استان وجود دارد ظرفیت مناسبی برای رفع مشکلات امنیتی، اجرایی و قضائی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی با مشکلات امنیتی مواجه نیستیم، گفت: استان مسائل امنیتی بسیار مهم و حساسی چون مجتمع آب سنگین را دارد که معمولاً شورای تأمین با تعامل و هم افزایی مدیران استان در زمینه پیشگیری تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی استانی اقتصادی، تولیدی و کارگری است و در راستای عملیاتی کردن شعار سال و تأمین امنیت معیشتی خانواده، دستگاه قضائی با تعامل و همکاری مجامع و ضابطین قضائی، مدیران دستگاه‌های اجرایی رفع موانع تولید و مشکلات صنایع و جامعه کارگری استان را پیگیری می‌کند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به رویکرد برخورد با فساد و سالم سازی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد: یک هزار و ۴۰۴ هکتار از اراضی ملی و یک هزار و ۵۶۸ هکتار از اراضی دولتی استان رفع تصرف و سه میلیون لیتر سوخت قاچاق، در استان توقیف شده است و ضمن برخورد با مجرمین ۲ هزار میلیون ریال از معوقات بانکی به صندوق بازگشته است.