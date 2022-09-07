اجرای سایبان مرز خسروی طی روزهای آینده به اتمام خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز کرمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با حضور استاندار و سایر دستگاه‌های اجرایی که در سالن جلسات پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اقدامات انجام شده به منظور نصب سایبان‌ها در این محل با وجود در دسترس بود امکانات مورد نیاز طی روزهای آینده‌این پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی افزوده: در پایانی شهید کاویانی شهرستان کرمانشاه با توجه به وجود مسافران نیازمندی‌هایی از جمله افزایش نیروهای انتظامی و راهبر وجود دارد که باید تأمین شود.

مدیرکل راهداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تیم‌های مدیریتی بیشتری در پایانه شهید کاویانی شهرستان کرمانشاه نیاز است، تصریح کرد: کنترل ترافیک نیازمند کمک‌رسانی بیشتر است.

کرمی ادامه داد: در داخل پایانه شهید کاویانی برای نظم و ساماندهی حضور تعزیرات به منظور کنترل نظم و جلوگیری از گرانفروشی ها و همچنین حضور تیم‌های آتش‌نشانی در این پایانه از الزامات است که در خواست تأمین آن اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه برای انتقال زائران مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: فراخوانی تمامی اتوبوس‌ها و وسایل حمل و نقل که خارج از استان بوده‌اند در حال بازگشت هستند و پیشنهاد می‌شود که تمامی ناوگان‌های سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این مسیر به کار گرفته شود.

کرمی نشان کرد: تردد زائران از مرز خسروی به شهر کرمانشاه توسط ناوگان‌های بکارگیری شده به صورت رایگان در حال انجام است و در حال حاضر برای جابه‌جایی زائران از مرز خسروی به مرکز استان هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.