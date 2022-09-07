به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی‌اصغر شالبافیان در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور اعضای ستاد با موضوعات اربعین، تعطیلات آخر تابستان و ماه صفر در سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: امسال با توجه به کم شدن شیوع ویروس کرونا و شور و اشتیاق مردم برای سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین با شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم و تعداد زائران نسبت به سال ۹۸ افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون گردشگری کشور افزود: برای مراسم اربعین امسال پیش‌بینی می‌شود پنج میلیون نفر به عراق سفر کنند. به‌طور یقین برای این خدمات‌دهی، کمبودهایی خواهیم داشت و همه دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های زیرساخت‌ها و حمل و نقل دغدغه رفع این مشکلات را دارند. مرزهایی که برای سفر زائران باز شد، یکی از جنبه‌ها و نقطه قوت ستاد اربعین در بحث زیرساخت‌ها بود.

شالبافیان تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده تردد زائران از مرز مهران انجام می‌َشود، برخی از کمبودها طبیعی است. عمده موضوعات ما در اربعین بازگشت زوار است، به‌همین منظور از مدیران‌کل استان‌ها تقاضا می‌کنم تمهیدهای لازم را در این زمینه برای اقامت زائران در مسیر رفت و برگشت و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی بیاندیشند.

او ادامه داد: مدیرکل استان ایلام اقدامات لازم را در بحث اقامت زائران در مسیر بازگشت از مرز مهران انجام دهد تا آن‌ها به سلامت به محل سکونت خود بازگردند.

معاون گردشگری کشور گفت: ظرفیت قانونی واگذاری زمین‌ها برای ساخت زائرسراها با همکاری سازمان امور اراضی کشور ایجاد شده است و ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از این ظرفیت برای ارائه خدمات شایسته به زوار در سال آینده استفاده کنند. در حال حاضر از این ظرفیت قانونی در مرز مهران برای راه‌اندازی زائرسرا استفاده شده و آستان قدس رضوی در این زمینه کمک کرده است.

شالبافیان ادامه داد: نکته بعدی که باید مد نظر قرار بگیرد، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به زائران درباره زمان بازگشت آن‌هاست که عجله نکنند. اطلاع‌رسانی به‌موقع دستگاه‌هایی مانند اورژانس و هلال احمر در ایام نوروز ۱۴۰۱ نشان داد که حوادث جاده‌ای به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

او تصریح کرد: استان‌هایی که درگیر اربعین نیستند، به‌عنوان استان معین مانند همدان و قم به استان ایلام کمک کنند. با توجه به حجم وسیعی از بازگشت زائران، پویش اسکان در استان‌های معین راه‌اندازی شود.

معاون گردشگری کشور درباره تعطیلات پایان ماه صفر گفت: ستاد خدمات سفر استان‌ها با جدیتی که در نوروز ۱۴۰۱ داشتند برای ارائه خدمات شایسته به زائران امام رضا (ع) به استان خراسان رضوی و استان‌های درگیر کمک کنند.

شالبافیان ادامه داد: همکاران ما در ادارات‌کل استان‌ها مأموریت دارند، تمهیدات لازم را برای میزبانی زوار امام رضا (ع) بیاندیشند. امروز به استانداران اعلام کردیم تا جلسات خدمات سفر را با محوریت استان خراسان رضوی و استان‌های معین برای بررسی امکانات استان برای تعطیلات پایان ماه صفر برگزار کنند.

او از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درخواست کرد تا موضوعات را احصا و از ظرفیت میزبانی شهرستان‌های استان استفاده کند.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی مسئولیت عملیات میدانی و احصای موضوعات مرتبط با تعطیلات پایان سفر را دارد.

شالبافیان از نماینده وزارت کشور در ستاد هماهنگی خدمات سفر درخواست کرد تا به شکل جداگانه برای شهرداری‌های سراسر کشور برای ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) ابلاغیه ارسال کند.

سیدمصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی نیز در این نشست گفت: بر اساس پیش‌بینی که انجام شده، حجم مسافران اربعین به‌طور تقریبی پنج میلیون نفر خواهد بود که باید برای آن‌ها خدمات ارائه شود. استان‌های مرزی به شدت درگیر موضوع اربعین هستند و اعضای ستاد اربعین طی ماه‌های اخیر اقدامات بسیاری برای تأمین محل اقامت، سرویس‌های بهداشتی و ایجاد سایه بان‌ها به شکل جهادی انجام دادند.

در ادامه فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۵ درصد زائران، استان ایلام و مرز مهران را برای سفر به کشور عراق انتخاب کنند. هماهنگی بسیار خوبی میان مردم و مسئولان برای راهپیمایی ایجاد شده است.

او ادامه داد: تاکنون ۶۷۸ هزارنفر از مرز مهران عبور کردند و در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰ هزار نفر مرز مهران را برای سفر به کشور عراق انتخاب کردند.

شریفی تصریح کرد: ۴۲ زائرسرا برای اقامت زائران در مرز مهران وجود دارد. امیدواریم بتوانیم خدمات خوبی به زائران ارائه دهیم. با توجه به حجم عظیم زائران به استان ایلام، در آینده نیازمند توجه ویژه در بخش زیرساخت‌های گردشگری هستیم تا بتوانیم خدمات رفاهی و بهداشتی شایسته‌ای را در اختیار زائران قرار دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: کتابچه‌های راهنمای گردشگری استان به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده و بین زائران توزیع می‌شود.

او افزود: از امروز ۱۰۶ غرفه صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران اربعین راه‌اندازی کردیم. همچنین قرار است در این غرفه‌ها به معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌های ایلام بپردازیم.

جاذبه‌های گردشگری استان کرمانشاه برای زائران معرفی می‌شود

محمدرضا سهیلی مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در ادامه گفت: از ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ مرز خسروی به‌عنوان یکی از مهمترین مرزها بازگشایی شد. ۱۰ هتل و هزار تخت برای اقامت زائران در قصر شیرین وجود دارد. همچنین پارکینگ برای زائران به میزان کافی در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: چاپ بروشور و کتابچه راهنمای گردشگری استان برای زائران از دیگر اقدامات انجام شده توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه است. معتقدیم هر زائر یک سفیر گردشگری محسوب می‌شود.

سهیلی تصریح کرد: ۲۵۰ اتوبوس و ۱۲۰ تاکسی از مرز خسروی آماده خدمات‌رسانی هستند. همچنین ۲۰ موکب در قصر شیرین و مرز خسروی راه‌اندازی شده است.

راه‌اندازی شهرک‌های اربعین در مرزهای شلمچه و جذابه

محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان در ادامه گفت: در مرزهای شلمچه و چذابه زیرساخت‌ها برای پنج میلیون نفر زائر آماده شده است، همه دستگاه‌ها در این زمینه به زائران خدمات ارائه می‌کنند. موکب‌ها به شکل پیوسته از اهواز تا مرز استقرار پیدا کردند.

او ادامه داد: شهرک‌های اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه راه‌اندازی شده است. گروه‌های نظارتی هم ۲۴ ساعته فعال هستند. همچنین در مسیر رفت و برگشت زائران، نمایشگاه صنایع‌دستی راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی نیز گفت: ۵۷۰ مجتمع خدماتی بهداشتی کوچک در همه استان‌های کشور به ویژه استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان و لرستان در مسیرهای اصلی ایجاد کردیم.

روح الله حسین‌زاده افزود: در شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی به موضوع سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی در مسیرها می‌پردازیم. آذربایجان غربی اقدام مؤثری را در راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی سیار انجام داده است.

وی بیان کرد: زیرساخت‌ها برای ارزان‌سازی سفر زائران امام رضا (ع) با کمک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ایجاد شده است، اما چون با حجم عظیمی از زائران امام رضا (ع) در پایان ماه صفر روبرو هستیم، نیاز است تا زیرساخت‌های موقت سایر دستگاه‌ها به وزارت میراث‌فرهنگی کمک کند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی تصریح کرد: برای پایان ماه صفر باید استان‌های همجوار خراسان رضوی به عنوان استان‌های معین کمک کنند. جانمایی این استان‌ها با کمک استان خراسان رضوی انجام خواهد شد. هلال احمر در این زمینه کمک جدی می‌کند. اقدامات مؤثر میدانی برای انجام این کار پیش‌بینی شده است.

سیدجواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در ادامه گفت: زیارت گنج پنهانی برای ایران و مشهد است. پیش‌بینی می‌شود، هفت میلیون زائر به مشهد سفر کنند که از این تعداد حدود یک میلیون نفر، زائران پیاده هستند.

او افزود: روزانه برای ۶۰۰ هزار نفر ظرفیت اقامتی داریم. برای تأمین اقامت تمامی زوار نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها هستیم. همچنین ۸۰۰ مدرسه را در استان‌های همجوار برای اقامت زائران آماده کردیم. نیازمند تعدادی امکانات برای تجهیز این مدارس هستیم. تمام ظرفیت‌های استان را برای ارزان‌سازی سفر و پذیرایی از زائران امام رضا (ع) آماده کردیم.

در ادامه سایر اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اقداماتی را که در زمینه ارائه خدمات به زائران اربعین انجام دادند، تشریح کردند.