ثبت بیشترین تردد خودرو در جاده اردبیل-آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، امید نسیمی ظهر چهارشنبه در بازدید از سامانه‌های هوشمند راه ارتباطی اردبیل - آستارا با بیان اینکه بیشترین تردد خودرو در جاده اردبیل - آستارا بوده است، اظهار کرد: در پنج ماه سال جاری ۶ میلیون و ۵۸ هزار تردد در راه ارتباطی اردبیل - آستارا ثبت شده است.

وی با اشاره به فعال بودن ۱۸۶ سامانه هوشمند در محورهای مواصلاتی استان، گفت: هم اکنون ۷۴ سامانه تردد شمار برخط، ۴۱ دوربین نظارت تصویری، ۶۶ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت، ۲ سامانه توزین حین حرکت (WIM) و سه تابلوی پیام متغیر در جاده‌های استان اردبیل فعال است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: تردد خودرو در مبادی ورودی و خروجی این استان در پنج ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد افزایش یافته است که از این تعداد سه میلیون و ۷۳۹ هزار و ۶۹۳ تردد در مبادی ورودی و سه میلیون و ۶۵۰ هزار و ۸۰۶ تردد خودرو در مبادی خروجی استان ثبت شده است.

نسیمی ادامه داد: اکیپ‌های راهداری در ۲۶ راهدارخانه ثابت و سیار محورهای مواصلاتی اردبیل آماده ارائه خدمات به مردم و مسافران هستند و وضعیت حمل و نقل کالا و مایحتاج عمومی مردم در استان کاملاً عادی است.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ و یا با شماره تلفن ۳۳۷۴۵۹۰۲ مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.