استقرار واحدهای عملیاتی نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی رزمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کریم چشک سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش به تشریح استقرار یگان‌ها به منطقه عمومی رزمایش پرداخت و گفت: واحدها و یگان‌های عملیاتی این نیرو در منطقه نصرآباد گسترش یافته و در مواضع طرح‌ریزی شده مستقر و در حال اجرای تمرین برای اجرای رزمایش هستند.

وی تاکید کرد: در این بخش از رزمایش واحدهای پیاده، زرهی، توپخانه، ایستگاه‌های سیار پهپاد و جنگ الکترونیک نیروی زمینی در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان جهت اجرای رزمایش ۲ روزه مستقر شده و موضع عملیاتی گرفتند.

امیر چشک با بیان اینکه تمامی تجهیزات و ادوات زرهی، نفربرها، توپ‌ها و تجهیزات مهندسی از هشت استان کشور در کمتر از ۴۸ ساعت وارد منطقه عمومی رزمایش شده‌اند، افزود: تمامی ادوات به وسیله کشنده‌های سنگین و فوق سنگین ساخت کارخانجات نیروی زمینی ارتش و صنایع داخلی کشور جا به جا و وارد منطقه عمومی رزمایش شده‌اند.

سخنگوی رزمایش به آماده‌سازی منطقه عمومی رزمایش برای اجرای عملیات اشاره کرد و افزود: یگان‌های مهندسی نیروی زمینی ارتش یک ماه پیش از شروع رزمایش در منطقه حضور یافته و با اقداماتی نظیر جاده‌سازی، پل‌گذاری، برطرف کردن موانع طبیعی، اجرای تاکتیک زمین مسلح همچون حفر کانال و سد موانع بسترهای لازم جهت برگزاری و اجرای عملیات ویژه در این رزمایش دو روزه را ایجاد کردند.

امیر چشک ادامه داد: رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش با هدف ارزیابی و ارتقای میزان توان و آمادگی رزمی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مقابله با تهدیدات نوین، برگزار می‌شود.

گفتنی است رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش به مدت دو روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می‌‎شود