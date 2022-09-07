زوار از مراجعه به مرز خسروی فعلاً خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی ضمن عرض سلام و درود به زائران اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: به دلیل انبوه جمعیت، زوار عزیز در پایانه مرزی خسروی که تقریباً مملو از جمعیت شده، شرایط با توجه به آب و هوای گرم بسیار دشوار شده است.

وی افزود: طرف عراقی به لحاظ رساندن آب و جابجایی و حمل و نقل زائران شرایط مساعد را ندارد، لذا زائران عزیز از این بابت دچار مشکل شده‌اند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا تصریح کرد: بنابراین استاندار کرمانشاه و سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عراق و فرماندهان و مسئولان با تشکیل جلسه در پایانه مرزی خسروی در حال بررسی اوضاع هستند و در تلاشند مشکلات را رفع کنند.

سردار شرفی گفت: از مردم و زوار گرامی درخواست می‌شود اگر مرز خسروی را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند فعلاً از مراجعه به این مرز خودداری و در شهرهای عقبه یا هرجا که هستند در توقفگاه‌های شهری توقف و بیتوته کنند.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تأکید کرد: امکانات از سوی طرف عراقی در این مرز مهیا نیست و رجوع به این مرز منجر به زحمت زائران خواهد شد.

وی بیان داشت: از طرف استان کرمانشاه و بنا بر تصمیمات استاندار، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای تردد زائران در نظر گرفته شده و همچنین نیازهای اولیه خوراکی در حد امکان مهیا شده و در اختیار زوار قرار می‌گیرد.