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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۱۲

رئیس قرارگاه اربعین فراجا:

زوار از مراجعه به مرز خسروی فعلاً خودداری کنند

زوار از مراجعه به مرز خسروی فعلاً خودداری کنند

کرمانشاه- رئیس قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به شلوغی و انبوه جمعیت زائران در مرز خسروی گفت: زوار اگر مرز خسروی را برای اربعین انتخاب کرده اند فعلاً از مراجعه به این مرز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی ضمن عرض سلام و درود به زائران اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: به دلیل انبوه جمعیت، زوار عزیز در پایانه مرزی خسروی که تقریباً مملو از جمعیت شده، شرایط با توجه به آب و هوای گرم بسیار دشوار شده است.

وی افزود: طرف عراقی به لحاظ رساندن آب و جابجایی و حمل و نقل زائران شرایط مساعد را ندارد، لذا زائران عزیز از این بابت دچار مشکل شده‌اند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا تصریح کرد: بنابراین استاندار کرمانشاه و سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در عراق و فرماندهان و مسئولان با تشکیل جلسه در پایانه مرزی خسروی در حال بررسی اوضاع هستند و در تلاشند مشکلات را رفع کنند.

سردار شرفی گفت: از مردم و زوار گرامی درخواست می‌شود اگر مرز خسروی را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند فعلاً از مراجعه به این مرز خودداری و در شهرهای عقبه یا هرجا که هستند در توقفگاه‌های شهری توقف و بیتوته کنند.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تأکید کرد: امکانات از سوی طرف عراقی در این مرز مهیا نیست و رجوع به این مرز منجر به زحمت زائران خواهد شد.

وی بیان داشت: از طرف استان کرمانشاه و بنا بر تصمیمات استاندار، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای تردد زائران در نظر گرفته شده و همچنین نیازهای اولیه خوراکی در حد امکان مهیا شده و در اختیار زوار قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5584261

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