  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

خنثی‌سازی تلاش اوکراین برای حمله به یک پایگاه هوایی در روسیه

خنثی‌سازی تلاش اوکراین برای حمله به یک پایگاه هوایی در روسیه

سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که تلاش اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور در منطقه ورونژ را با موفقیت خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور را با موفقیت خنثی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: تلاش سرویس امنیت اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور در منطقه ورونژ با هدف تخریب زیرساخت‌ های آن و انهدام هواپیماها و نابودی نیروهای نظامی خنثی شده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه می کند: یک شهروند روسی که قرار بود به دستور سرویس امنیت اوکراین این اقدام خرابکارانه را اجرایی کند، بازداشت شده است.

کد مطلب 6976942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها