به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تلاش اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور را با موفقیت خنثی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: تلاش سرویس امنیت اوکراین برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی بالتیمور در منطقه ورونژ با هدف تخریب زیرساخت‌ های آن و انهدام هواپیماها و نابودی نیروهای نظامی خنثی شده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه می کند: یک شهروند روسی که قرار بود به دستور سرویس امنیت اوکراین این اقدام خرابکارانه را اجرایی کند، بازداشت شده است.