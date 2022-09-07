به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز جلسه وبیناری بررسی وضعیت بازار و چالش‌های حوزه بازرسی و نظارت با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ستادی و استانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش این جلسه وبیناری در ارتباط با بررسی وضعیت بازار، قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، انجام مانور مشترک و نحوه اجرای آن انجام شد.

ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: باید با مدیریت و عنایت ویژه شرایط را با مطلوبیت پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه سامانه رصد در اختیار حوزه بازرگانی جهاد کشاورزی در استان‌ها قرار دارد، یادآور شد: باید اهتمام ویژه‌ای برای سامانه رصد توسط این بخش صورت گیرد.

ساداتی‌نژاد از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی خواست تا از سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در استان‌ها نیز سرکشی کنند.