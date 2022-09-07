به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز جلسه وبیناری بررسی وضعیت بازار و چالشهای حوزه بازرسی و نظارت با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ستادی و استانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش این جلسه وبیناری در ارتباط با بررسی وضعیت بازار، قیمت گوشت مرغ، تخممرغ، انجام مانور مشترک و نحوه اجرای آن انجام شد.
ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: باید با مدیریت و عنایت ویژه شرایط را با مطلوبیت پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه سامانه رصد در اختیار حوزه بازرگانی جهاد کشاورزی در استانها قرار دارد، یادآور شد: باید اهتمام ویژهای برای سامانه رصد توسط این بخش صورت گیرد.
ساداتینژاد از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی خواست تا از سردخانههای شرکت پشتیبانی امور دام در استانها نیز سرکشی کنند.
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