به گزارش خبرنگار مهر رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری ۸ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از پرگل‌ترین بازی‌ها، آرمان گهر با ۷ گل از سد میزبان خود، امید وحدت گذشت.

همچنین مس شهر بابک با یک گل شهرداری همدان را شکست داد و خیبر خرم آباد نیز با همین نتیجه از سد سایپا گذشت. شمس آذر قزوین نیز در دیدار پرگل دیگر توانست ۵ بار دروازه پارس جنوبی جم را باز کند.

تنها دیدار بدون گل امروز به مصاف تیم‌های استقلال خوزستان و فجر شهید سپاسی که هر دو تیم سابقه حضور در لیگ برتر را دارند اختصاص پیدا کرد.

نتایج رقابت‌های امروز هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور به شرح زیر است:

*چادرملو اردکان ۱- شهرداری آستارا صفر

*امید وحدت صفر- آرمان گهر ۷

*مس شهر بابک ۱- شهرداری همدان صفر

*سایپا صفر- خیبر خرم آباد یک

*ون پارس اصفهان یک – دریا بابل صفر

*شمس آذر قزوین ۵- پارس جنوبی جم صفر

*چوکا تالش ۱- استقلال ملاثانی ۲

*استقلال خوزستان صفر- فجر شهید سپاسی صفر

آخرین دیدار این هفته ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه بین تیم‌های خلیج فارس ماهشهر و خوشه طلایی ساوه برگزار می‌شود.