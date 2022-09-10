به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون بودجه سال گذشته (۱۴۰۰) از خانهها و باغ ویلاهای گران قیمت که بالای ۱۰ میلیارد تومان باشند، مالیات گرفته میشوند.
همچنین از خودروهای سواری و وانتهای دو کابین که بالای یک میلیارد تومان ارزش داشته باشند نیز سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات از آنهاست.
این رقم برای سال جاری در قانون بودجه ۱۴۰۱ بابت خانههای لوکس به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته اما با توجه به اینکه مالیات هر سال در سال بعد از آن اخذ میشود، سازمان امور مالیاتی در حال اخذ مالیات خانهها و خودروهای لوکس بابت سال گذشته است.
با این حال به دستور داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط مالیات تعیین شده برای خانهها و خودروهای لوکس که مشمول این قانون در سال گذشته شدهاند، فراهم شده است.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالکان خانهها و خودروهای لوکس میتوانند مبلغ تعیین شده مالیاتی بابت داراییهای گران قیمت را ظرف ۶ ماه پرداخت کنند.
نرخهای مالیاتی خانههای لوکس به شرح زیر است:
تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد
۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد
۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد
برخی مواد آئین نامه اجرایی قانون خانههای لوکس بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، به این شرح است:
- وزارت راه و شهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گران قیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.
- مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.
- ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست.
- در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده میشود.
- خانههای لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است.
نرخ مالیات خودروهای لوکس
بر اساس آئیننامه مالیات سالانه خودروهای لوکس (اعم از سواری یا وانت دو کابین)، مصوب هیئت دولت میزان مالیات آنها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
- اگر مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دو کابین اشخاص (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل خود) بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودرو لوکس میشوند.
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با توجه به قیمت روز خودرو و تاریخ ساخت و واردات آن، مالیات خودروها را محاسبه کند.
- مهلت پرداخت مالیات تعیینشده حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۱ است.
- در صورت عدم پرداخت مالیات، معامله آنها ممنوع است.
- مالیات سالانه خودروهای لوکس، به ازای هر دستگاه خودرو و جداگانه محاسبه میشود.
|
ارزش خودرو (تومان)
|نرخ مالیات سالانه
|تا سقف ۱ میلیارد
|
معاف از مالیات
|
۱ تا ۱.۵ میلیارد
|۱ درصد
|۱.۵ تا ۳ میلیارد
|
۲ درصد
|
۳ تا ۴.۵ میلیارد
|۳ درصد
|بیش از ۴.۵ میلیارد
|
۴ درصد
گفتنی است موارد فوق (ارقام مالیات بر خودروهای لوکس) برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال گذشته بوده و تغییر نکرده است.
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