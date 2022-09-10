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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۴۷

مقام مسئول در وزارت راه خبر داد؛

انجام ۲۴۰ پرواز اربعین از فرودگاه امام طی ۵ روز

انجام ۲۴۰ پرواز اربعین از فرودگاه امام طی ۵ روز

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: از ۱۵ شهریور تا کنون ۲۴۰ پرواز اربعین از ترمینال سلام این فرودگاه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید چلندری بیان کرد: از ۱۲ شهریور تا امروز ۳۲۷ پرواز به نجف و بغداد از فرودگاه امام خمینی (ره) اعزام و پذیرش و قریب به ۴۰ هزار مسافر جابه‌جا شده است.

چلندری گفت: از ۱۵ شهریور تا کنون ۲۴۰ پرواز انجام شده و ۲۷ هزار نفر ورود و خروج داشته‌اند؛ روزانه ۷۰ پرواز اربعین با میانگین تأخیر ۶۰ دقیقه اعزام و پذیرش می‌شود.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: با برنامه ریزی های انجام شده امکان برقراری ۱۱۰ پرواز به عتبات در روز از فرودگاه امام (ره) وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی و احتمال مراجعه علاقه مندان به زیارت عتبات به فرودگاه امام خمینی (ره) برای سفر هوایی به عراق، از پذیرش زائران بدون بلیت در فرودگاه امام خمینی (ره) معذوریم.

کد مطلب 5586626

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    نظرات

    • RO ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شرکت های هواپیمایی اربعین را بهانه کردند و بلیط خود را 30 درصد افزایش دادند من با شرکت زاگرس به اهواز رفتم با قیمت یک میلیون و دویست و نود هزار تومان در حالی که قیمت بلیط در این مسیر نهصد و هشتاد هزار تومان است

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