انجام ۲۴۰ پرواز اربعین از فرودگاه امام طی ۵ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید چلندری بیان کرد: از ۱۲ شهریور تا امروز ۳۲۷ پرواز به نجف و بغداد از فرودگاه امام خمینی (ره) اعزام و پذیرش و قریب به ۴۰ هزار مسافر جابه‌جا شده است.

چلندری گفت: از ۱۵ شهریور تا کنون ۲۴۰ پرواز انجام شده و ۲۷ هزار نفر ورود و خروج داشته‌اند؛ روزانه ۷۰ پرواز اربعین با میانگین تأخیر ۶۰ دقیقه اعزام و پذیرش می‌شود.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: با برنامه ریزی های انجام شده امکان برقراری ۱۱۰ پرواز به عتبات در روز از فرودگاه امام (ره) وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی و احتمال مراجعه علاقه مندان به زیارت عتبات به فرودگاه امام خمینی (ره) برای سفر هوایی به عراق، از پذیرش زائران بدون بلیت در فرودگاه امام خمینی (ره) معذوریم.