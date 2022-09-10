اسماعیل هنیه وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از ورود اسماعیل هنیه رئیس دفتر این جنبش به مسکو پایتخت روسیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که اسماعیل هنیه در راس هیاتی وارد مسکو شد و قرار است طی این سفر با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و شماری از مقامات این کشور دیدار و گفتگو نماید.

طبق بیانیه جنبش حماس، صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و موسی ابومرزوق و ماهر صلاح دو تن از اعضای دفتر سیاسی این جنبش اسماعیل هنیه را در این سفر همراهی می کنند.

در همین راستا، طاهر النونو مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که سفر هنیه و هیات همراه وی به مسکو به دعوت وزارت امور خارجه روسیه صورت گرفته و چند روز به طول خواهد انجامید.

النونو در عین حال هدف از این سفر را بررسی روابط دوجانبه در راستای خدمت به موضوع فلسطین عنوان کرد.

وی گفت: این سفر در زمانی بسیار با اهمیت برای منطقه و جهان انجام می شود و طی آن تحولات بین المللی و منطقه ای و تاثیرات آن بر موضوع فلسطین مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این مقام حماس همچنین از روابط این جنبش با روسیه و مواضع مسکو در قبال فلسطین تمجید کرد.

این در حالی است که روزنامه الاخبار لبنان پیش از این اعلام کرده بود که الجزایر آماده میزبانی دور جدید گفتگوهای آشتی ملی بین جنبش‌های فتح و حماس خواهد شد.