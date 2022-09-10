توقیف شناور خارجی در خلیج فارس/ ۷۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان زیراهی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور مقابله با قاچاق سوخت تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شاهد کشفیات گسترده‌ای هستیم.

وی بیان کرد: به منظور حمایت از تولید ملی و پویایی اقتصاد، یکی از اولویت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارزه با پدیده قاچاق در خلیج فارس به ویژه قاچاق سوخت سازمان یافته است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از توقیف یک شناور خارجی در یک اقدام اطلاعاتی مشترک به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات استان بوشهر و منطقه دوم نیروی دریایی سپاه خبر داد.

دستگیری ۷ خدمه خارجی

وی با بیان اینکه این شناور قصد داشت محموله سوخت را به کشورهای دیگر حمل کند و تحویل دهد اضافه کرد: ۷۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از این شناور کشف شد.

زیراهی محل توقیف این شناور را ۶۰ مایلی سواحل کشور در خلیج فارس عنوان کرد و ادامه داد: هفت خدمه خارجی این شناور بر اساس دستور مقام قضائی در حال سیر مراحل قضائی هستند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به کشف یک میلیون و ۵۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال تاکنون قیمت تقریبی آن را ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.