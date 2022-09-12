گذرگاه تجارت فناوری هموار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تنها مختص به ارائه محصولات و خدمات پیشرفته نیست و برخی از آنها به صورت اختصاصی در زمینه فعالیت‌های بروکری و کارگزاری فناوری تخصص یافته‌اند.

احمد خواجه پور مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به نیاز زیست‌بوم فناوری و نوآوری به خدمات کارگزاری فناوری گفت: یکی از فعالیت‌های این شرکت، بروکری و ایجاد پل میان صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه و بازار است. برخی شرکت‌ها از جمله مجموعه ما با حمایت معاونت علمی و فناوری، در این حوزه خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تسهیل هر چه بیشتر پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنایع مختلف، سامانه‌های مختلفی را ایجاد کرد. در این سامانه ها، به کمک شرکت‌های دانش‌بنیانی مانند شرکت دانش‌بنیان توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان، صنایع گوناگون، داشته‌های‌های تک و نیازهای خود را ثبت می‌کردند. از دیگر سو، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینانی که قصد فعالیت در حوزه صنعتی را داشتند، توانمندی‌ها و نیازهای خود را ارائه می‌کردند.

وی گفت: در این چهارراه فناوری، نیاز و پاسخ‌های فناورانه، شرکت‌های بروکر که نقش کارگزار تبادل و تجارت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را دارند. تلاش می‌کنند تا میان صاحب نیاز و ارائه دهندگان فناوری و صنعت، ارتباط برقرار کنند. این شرکت دانش‌بنیان خود زیرمجموعه یک صندوق پژوهش و فناوری است.

خواجه پور گفت: بسیاری از شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان، استارت اپ‌ها و سایر فعالان فناور، برای طرح‌ها و خدمات خود به تسهیلات و حمایت‌های بانکی نیاز دارند که سیستم بانکی کشور به خودی خود ارائه نمی کند و یا قیمت این سرمایه و تسهیلات بالا است. صندوق‌های پژوهش و فناوری با حمایت معاونت علمی و فناوری، خدماتی مانند ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ارزان قیمت به زیست‌بوم نوآوری کشور ارائه می‌کنند.

خواجه پور افزود: در سال‌های اخیر در چهار راه تجارت فناوری، یک شبکه مویرگی بروکری یا کارگزاران تجارت فناوری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توسعه یافته است که شعبات و شاخه‌های آن در تمام استان‌های کشور گسترده شده‌اند. از جمله زیرمجموعه‌های این سیستم، شبکه ملی فن بازار است که مراکز آن در استان‌ها و پارک های علمی و فناوری کشور حضور دارند.