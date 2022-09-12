۲.۹ میلیون زائر به سفر اربعین رفتند/ ۹۵۰ هزار نفر برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری شامگاه دوشنبه ضمن بررسی خدمات رسانی ارائه شده به زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی شلمچه در جمع خبرنگاران از آغاز موج برگشت زوار خبر داد و بیان کرد: طبق آخرین آمار ارائه شده حدود دو میلیون و ۹۰۰ زائر از کشور خارج و بیش از ۹۵۰ هزار زائر برگشتند.

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه حدود دو میلیون زائر دیگر در عتبات عالیات عراق حضور دارند، عنوان کرد: موج برگشت زوار در روزهای آینده بیشتر خواهد شد.

وی گفت: از زواری که با خودروی شخصی خود عازم این سفر معنوی خود شده‌اند و اکنون برگشته‌اند درخواست می‌شود حتماً پیش از عزیمت به شهر خود استراحت کافی داشته باشند چرا که در این زیارت گرچه روح آنها سیراب شده ولی جسم آنها خسته است و به استراحت کافی نیاز دارد

سردار اشتری افزود: برای زواری که برگشته‌اند، همه نوع خدمات و امکانات تدارک دیده شده است؛ بنابراین زوار در مواکبی که در مرزها و شهرهای مرزی برپا شده حتماً استراحت کنند.

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور تاکید کرد: البته مجموعه نیروهای انتظامی کشور در مسیرها و محورهای مواصلاتی از ابتدای مرزهای کشور تا خود شهرها توصیه‌های لازم را به رانندگان ارائه می‌دهند و همکاری ضروری را در راستای سلامت مردم انجام خواهند داد؛ رانندگان حتماً به توصیه‌های پلیس توجه کنند

وی خبر داد: هیچ گونه مشکل امنیتی در مرزها و محورهای مواصلاتی وجود ندارد گرچه جمعیت زوار زیاد است و ازدحام وجود دارد اما حرکت و تردد آنها روان است.

سردار اشتری در خصوص تمدید گذرنامه موقت اظهار کرد: افرادی که بلیط تهیه کردند ولی برگه گذر موقت ندارند باید در شهر خودشان به ادارات گذرنامه مراجعه کنند تا با ارائه مدارک لازم برای آنها گذرنامه‌ای صادر بشود.

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در خصوص صدور گذرنامه موقت و خروج اتباع خارجی گفت: با توجه به اینکه مرز بین‌المللی شلمچه تنها مرزی است که این افراد می‌توانند از طریق آن راهی زیارت شوند، اتباع خارجی باید به ادارات گذرنامه در شهرستان خرمشهر مراجعه کنند تا برگه گذر موقت برایشان صادر بشود.

سردار اشتری تاکید کرد: افرادی که هیچ گونه مدارکی برای خروج از مرزهای کشور ندارند به هیچ وجه به پایانه‌ها مراجعه نکنند.