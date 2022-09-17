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۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۰۳

فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

اربعین نشان دهنده قدرت اسلام است

اربعین نشان دهنده قدرت اسلام است

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان از اربعین به عنوان یکی از نشانه های قدرت اسلام برای اتحاد مردم نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد معلی نظری ظهر شنبه در یادواره شهدای روستای کنگ، اربعین را نشان دهنده عظمت و قدرت اسلام نام برد و گفت: خون سیدالشهدا جریانی ایجاد کرده است که ادامه دارد و ریشه ظالمان را خشک می‌کند و به همین دلیل هم دشمن از اربعین وحشت دارد.

وی عنوان کرد: اربعین درس‌های زیادی برای ما دارد که باید از آنها بهره بگیریم و در راستای جهاد تبیین گام برداریم.

سردار نظری افزود: شهادت راهی روشن و مشخص است که مسیر رابعین نمادی از ایثار و از خود گذشتگی و بیداری مردم است. همین امر است که موجب می‌شود دشمن از حرکت اربعین وحشت کند و علیرغم هجمه‌ها اما اربعین امسال یکی از باشکوه‌ترین مراسم اربعین در سال‌های اخیر بود.

وی ادامه داد: اگر امروز ما با امنیت در مسیر اربعین گام برمی داریم به دلیل رشادت‌های جوانان ما در دفاع مقدس و مدافعان حرم است.

کد مطلب 5591894

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