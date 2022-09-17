اربعین نشان دهنده قدرت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد معلی نظری ظهر شنبه در یادواره شهدای روستای کنگ، اربعین را نشان دهنده عظمت و قدرت اسلام نام برد و گفت: خون سیدالشهدا جریانی ایجاد کرده است که ادامه دارد و ریشه ظالمان را خشک می‌کند و به همین دلیل هم دشمن از اربعین وحشت دارد.

وی عنوان کرد: اربعین درس‌های زیادی برای ما دارد که باید از آنها بهره بگیریم و در راستای جهاد تبیین گام برداریم.

سردار نظری افزود: شهادت راهی روشن و مشخص است که مسیر رابعین نمادی از ایثار و از خود گذشتگی و بیداری مردم است. همین امر است که موجب می‌شود دشمن از حرکت اربعین وحشت کند و علیرغم هجمه‌ها اما اربعین امسال یکی از باشکوه‌ترین مراسم اربعین در سال‌های اخیر بود.

وی ادامه داد: اگر امروز ما با امنیت در مسیر اربعین گام برمی داریم به دلیل رشادت‌های جوانان ما در دفاع مقدس و مدافعان حرم است.